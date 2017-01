Vermischtes Hirschau

14.01.2017

Traditionell ehrt die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1896 Edelweiß Anfang des Jahres verdiente Mitglieder und ihre Meister. Dem Verein gehören 121 Personen an.

Vereinsmeister Luftgewehr



Jugend männlich: Jacob Schwab (356); B-Junioren: männlich: Fabian Epp (330), weiblich: Sonja Groth (352); Schützenklasse: Klaus Böller (324); Damenklasse: Kathrin Hellwig (353); Altersklasse männlich: Wolfgang Borisch (379); Senioren weiblich: Erika Borisch (385); Klasse 70: Richard Schwarz (274); Klasse 74: Rudolf Meyer (282).



Luftpistole



Schützenklasse: Michael Schübel (362); Altersklasse männlich: Norbert Kummert (258); Senioren männlich: Claus Eichenmüller (346).



Zimmerstutzen



Schützenklasse: Klaus Böller (245); Damenklasse: Kathrin Hellwig (252); Altersklasse männlich: Norbert Groth (273); Seniorinnen: Erika Borisch (259). (vt)

Schützenmeister Günter Heidl erklärte, dass der Verein sich auf die Jugendarbeit konzentriere. Er wies auf die Geste von Clemens Dorfner hin, wonach auch 2017 für das Rundenwettkampf-Abschlussessen nur der halbe Betrag zu bezahlen ist. Laut Bürgermeister Hermann Falk ist Edelweiß "ein hervorragender Verein, der zu einer Einheit zusammengewachsen ist".Gauschützenmeister Heiner Fraunholz bedankte sich bei Johanna Bauer und Kathrin Hellwig für die Mithilfe bei der Gaumeisterschaft. Schützenmeister Georg Schmer vom Patenverein Tell Vilseck kündigte an, sich was einfallen zu lassen für das Freundschaftsschießen auf den neuen elektronischen Ständen in Vilseck. Er hatte für den Jugendkönig eine finanzielle Zuwendung mitgebracht.Einige Mitglieder wurden für langjährige Treue und sportlichen Erfolg mit Orden des Oberpfälzer und Deutschen Schützenbundes ausgezeichnet. Die silberne Verdienstnadel ging an Erika Borisch, die in Gold an Wolfgang Borisch und Norbert Kummert. Abzeichen für 40 Jahre wurden Thomas Eimer, Norbert Groth, Josef Maier und Rudolf Süßer angesteckt. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Josef Böller geehrt. Von 23 möglichen Vereinsabenden nahm Schützenmeister Günter Heidl an 20 teil. Das war der Bestwert vor Johanna Bauer (19) sowie Erika und Wolfgang Borisch (18).Den Vereinsmeistern überreichte Richard Schwarz einen Zinnbecher. Außerdem lief immer in jeder Waffenart ein Wettbewerb um einen Zehn-Euro-Gutschein mit, gespendet von Clemens Dorfner. Hier siegten: Luftgewehr Richard Schwarz, Luftpistole Klaus Böller, Zimmerstutzen Wolfgang Borisch. Die Sponsoren der Pechvogelscheibe hießen Kathrin Hellwig und Josef Maier. Mehrere Kandidaten waren hier gleichauf. Das Los fiel auf Franz Dorfner (215-Teiler).