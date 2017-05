Vermischtes Hirschau

(ads) Das Forstrevier Hirschau bietet regelmäßig den Grundkurs "Sichere Waldarbeit mit Motorsäge" an. Den jüngsten organisierte Revierförster Christoph Lauerer gemeinsam mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Hier war mit 20 weiblichen und einem männlichen Teilnehmer Frauenpower auf dem Vormarsch.

Zustande kam diese außergewöhnliche Konstellation, weil viele Teilnehmerinnen des am AELF derzeit laufenden Hauswirtschaftssemesters wegen eines Motorsägenkurses angefragt hatten. Die Frauen hätten zu Hause selbst Wald oder mit Arbeit im Forst zu tun, informierte Lauerer. Er habe deshalb den zweitägigen Lehrgang organisiert, der auch externen Interessenten offenstand. Die Leitung lag in den Händen von Forstwirtschaftsmeister Ernst Müller, der am Theorietag Grundlagen der Schnitttechnik, Sicherheitsbekleidung und -regeln erläuterte. Auf die Gefahren der Waldarbeit wies Karl Kohler (Berufsgenossenschaft) mit Beispielen von Unfällen hin. Am Praxistag ging es in den Privatwald der Familie Reng, den diese für Schneide- und Baumfällübungen zur Verfügung stellte. Die Teilnehmer wurden vor Ort aus Sicherheitsgründen in kleinere Gruppen aufgeteilt. Im Wald meisterten die Frauen das fachgerechte Fällen recht erfolgreich.