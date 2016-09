Über 50 Azubis starten bei Conrad Electronic ins Berufsleben

Wirtschaft Hirschau

12.09.2016

Mehr als 50 junge Menschen haben deutschlandweit in zehn Berufsbildern ihre Ausbildung bei Conrad Electronic begonnen. In der Firmenzentrale in Hirschau waren es 25 Azubis. Die ersten beiden Tage verbrachten sie mit Kerstin Hüther und Vanessa Milde aus dem Bereich Human Resources im Haus der Begegnung in Ensdorf. Bei Gruppenaufgaben konnten sie ihre Teamfähigkeit zeigen. Für Spaß sorgten die Paten-Azubis aus dem 2. Ausbildungsjahr mit einem Grillabend und weiteren Teamspielen. Seit dem 5. September lernen die Azubis die Unternehmenszentrale kennen, unter anderem auch das neu eröffnete Tekkie Innovation Lab. Neben den Zentral-Azubis hat Conrad in den 25 Verkaufsfilialen 26 Kaufleute im Einzelhandel und Informationselektroniker zur Ausbildung eingestellt. Sie lernen die Unternehmenszentrale bei einem viertägigen Seminar kennen.