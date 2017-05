Freizeit Hirschbach

03.05.2017

6

0 03.05.2017

(rrd) Viele fleißige Helfer sorgen seit einigen Wochen dafür, dass die Freibadsaison 2017 in Hirschbach keine Illusion bleibt. Der strenge Winter hat unübersehbare Schäden hinterlassen, die sehr viel Einsatz erfordern. Am vergangenen Wochenende waren wieder 15 Leute im Einsatz, die geputzt, gefliest, gezimmert und aufgeräumt haben. Als Hauptarbeit muss in diesem Jahr das Holzpodium zwischen den Becken erneuert werden, und da ist viel Material- und Muskeleinsatz gefragt. Schade nur, dass die jungen Damen, die das Freibad im Sommer besuchen, die fleißigen und einsatzwilligen jungen Männer nicht mehr bei der Arbeit zu sehen bekommen.