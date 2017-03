Freizeit Hirschbach

23.03.2017

Seinen ersten Besuch in der Kurv'n in Hirschbach hatte Landrat Richard Reisinger ganz klar dem Obst- und Gartenbauverein zu verdanken. Als amtierender Kreisvorsitzender der Gartenbauvereine übernahm er die Ehrung langjähriger Mitglieder bei der Generalversammlung.

Im Staatsforst unterwegs

Beitrag bleibt

Ein Glas Honig

Hilferuf vom Gesangverein

Vorsitzende Monika Haller dankte Wirtin Liana Schneider, dass sie auf die Schnelle die Aufgabe der "Schwanere" übernommen und auch feine saure Zipfel serviert hatte. Nachdem der langjährige Schriftführer aus Gesundheitsgründen sein Amt abgegeben hat, war die Wahl eines Nachfolgers notwendig. Gabi Fichtner stellte sich kurzerhand zur Verfügung und wurde dementsprechend gewählt.In ihrer Rückschau auf das vergangene Jahr berichtete Haller erfreut von einem 3. Platz im Kreisverband bei den Neuzugängen. Sechs Eintritte machten dies möglich, der Mitgliederstand liegt derzeit bei 77. Was haben die Breitensteiner Bäuerin und die Sonnenuhr gemeinsam? Sie liegen alle im Staatsforst um Rinnenbrunn und wurden beim letztjährigen Wandertag aufgesucht, bestens geführt von Renate Haller.Die Landesgartenschau in Bayreuth, mit Besuch der Eremitage, stand ebenfalls auf dem Jahresprogramm der Hirschbacher Gartenbauer. Die Vorsitzende dankte den Mitgliedern, die sich um Blumentröge kümmern, Hecken schneiden und Friedhofssäuberungsaktionen durchführen."Wir haben zwar etwas mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben, aber wir können es uns leisten." Das war die Aussage von Monika Päßler zu ihrem Kassenbericht. Die Vorsitzende schlug vor, den Mitgliedsbeitrag von sechs Euro noch zu belassen, obwohl sich die Abgabe an den Kreisverband pro Mitglied auf 3,50 Euro erhöht hat.Als richtige Bürgerbewegungen bezeichnete Landrat Richard Reisinger die Gartenbauvereine und erinnerte in seinem Grußwort an die Wettbewerbe des Kreises. Nachdem er trotz stimmlicher Probleme zu den Hirschbacher Gartenbauern gekommen war, bekam er von der Vorsitzenden ein Glas Honig aus der eigenen Imkerei. Das alles aufgeht, was aufgehen soll, wünschte Bürgermeister Hans Durst den Gartenbauern und bedankte sich für die Pflege der öffentlichen Plätze.Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Ernst Hagerer ("er hat einen grünen Daumen und sein Haus mit viel Blumen geschmückt"), Karin Utz (pflegt viele Gräber auf dem Hirschbacher Friedhof), Karin Hölzl (Kriegerdenkmalpflegerin von Achtel) und Leni Gössl, seit 24 Jahren 2. Vorsitzende. Außerhalb des Programms hatte Landrat Richard Reisinger noch eine Ehrung in petto: Für Vorsitzende Monika Haller wurde eine eigene Urkunde kreiert, nachdem sie seit 1985 im Amt ist. Reisinger bezeichnete es als "Zwischenansporn". Für heuer steht an Fronleichnam wieder ein Wandertag auf dem Programm, und im Herbst wird wieder ausgebuttert.Ein Hilferuf kam vom Gesangverein Liederkranz. Er bat um Mithilfe an der Jubiläumsfeier am 14. Mai. Dem kommen die Gartenbauer gerne nach. Bevor es zum gemütlichen Teil ging, gab es noch eine Überraschung: Waltraud und Mariechen tauchten auf einmal in der Kurv'n auf und wussten allerhand aus dem Vereinsleben. Komisch nur, dass sie perfekt oberpfälzisch sprachen.