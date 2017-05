Freizeit Hirschbach

28.05.2017

(rrd) Von einem bestimmten Hof werden alljährlich etliche Ruhebänke rund um Hirschbach auf den Weg gebracht.

Leonhard Reif, ein unermüdlicher Helfer in und um das Dorf herum, sorgt nicht nur fürs Mähen am Friedhof und geschnittenen Rasen auf öffentlichen Flächen, sondern auch dafür, dass die Ruhebänke rund um Hirschbach alljährlich vor dem Winter ins Trockene gebracht werden, und auch wieder hinaus in die Natur wenn der Frühling ins Land zieht. Leider sind die Bänke dann auch manchmal arg marode, so dass nur noch eine große Kur helfen kann.Dann greift Leonhard Reif eben auch noch zum Akkuschrauber und repariert die Sitzgelegenheiten wieder professionell. Es wäre schön, wenn sie bei den Wanderern geschätzt werden und vor allem nicht Vandalen zum Opfer fallen.