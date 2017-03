Obst- und Gartenbauverein Eschenfelden belohnt Teilnahme am Wettbewerb

19.03.2017

Eschenfelden. Mit der Blumenschmuckpreisverteilung zog der Obst- und Gartenbauverein Eschenfelden und Umgebung offiziell den Schlussstrich unter das Gartenjahr 2016. Bürgermeister Hans Durst tröstete alle, die nicht zu den elf Preisträgern mit 49 oder 50 Punkten gehörten: "Das wichtigste ist, dass euch eure Blumen selbst gefallen."

109 Anwesen klapperte die Bewertungskommission ab. Vorsitzende Leni Knahn stellte fest, dass es oft schwierig sei, jedem gerecht zu werden. Die reichhaltige Blumentombola gab aber für alle etwas her. Die Unterstützung der Gärtnereien Roßbacher aus Neuhaus a. d. Pegnitz und Weigl aus Neukirchen kommt dem Verein dabei zugute.Seinen eigenen grünen Daumen hält der Bürgermeister für nicht gerade ausgeprägt. Die Mithilfe bei der Preisverteilung gelang ihm aber mühelos. 50 Punkte erreichten Leni Knahn, Roswitha Pirner, Lina Seitz aus Eschenfelden, Gerda Luber aus Riglashof und Lieselotte Schwemmer aus Ratzenhof. Auf 49 Punkte brachten es Gudrun Knahn und Annelie Rauschert, beide Eschenfelden. Die Urkunde nachgereicht bekommen Anja Pilhofer, Anneliese Pillhofer, Robert Pirner und Evelin Schmalzl.Wie es ausschaut, wenn der Hasenmann noch auf dem Tisch sitzt, bevor er aufgestellt wird, weitere Aufnahmen vom Osterbrunnen und Bilder aus dem Jahreskreis der Gemeinde zeigte Pauline Regler aus Hirschbach. Bevor sich die Blumenfreunde auf den Heimweg machten, erinnerte die Vorsitzende an den Schmuck des Osterbrunnens am Montag, 3. April, ab 13 Uhr bei der Familie Leissner.