Freizeit Hirschbach

20.02.2017

Junges Blut verstärkt die Hirschbacher Wasserwacht. Die aktive Ortsgruppe schaut auf ein aktives Jahr zurück. Ihr Vorstand geht in die Verlängerung.

Eifrige Losverkäufer

Tragende Säulen des Bads

Wasserwacht-Ortsgruppe Hirschbach Neuwahlen



Vorsitzender: Thomas Flierl Stellvertreterin: Barbara Zeh



Technischer Leiter: Stefan Utz Stellvertreter: Dominik Schwab



Jugendleiterin: Marina Rischan Stellvertreter: Markus Flierl



Schriftführerin: Sabine Schmidt



Kassier: Stefan Steger Stellvertreter: Kilian Reif



Naturschutzbeauftragter: Dominik Seegers



Ehrungen



Deutsches Rettungsschwimmerabzeichen in Silber: Anna Segerer, Kilian Reif, Mario Gössl, Dominik Schwab, Samuel Sommer, Eva Segerer, Thomas Flierl.



Fünf Jahre Mitgliedschaft: Sabine Schmidt, Martin Gottschall.



Zehn Jahre Mitgliedschaft: Yvonne Sperber, Kilian Reif.



20 Jahre Mitgliedschaft: Martina Tauber, Dominik Schwab, Markus Flierl. (rrd)

Es wäre eng geworden in der Kurv'n, wären alle 147 Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung aufgetaucht. Der Stand wuchs im vergangenen Jahr um 15 an. Zwölf dieser Neuzugänge sind zwischen einem und elf Jahre alt, freute sich Vorsitzender Thomas Flierl. Zwei Hochzeiten, bei denen die Ortsgruppe 2016 Spalier stand, lassen ihn auf weiteren Nachwuchs für die Wasserwacht hoffen.Lobend hob er hervor, dass ihre Mitglieder beim Badfest 1000 Lose für den Förderverein verkauften. Technischer Leiter Stefan Utz war von der Dienstbereitschaft der 68 Aktiven angetan. Insgesamt verbrachten sie 774 Stunden im Einsatz. Davon entfielen 105 auf das Training. Im Jugendbereich waren es 139,5 Stunden. Sieben Mitglieder opferten vier Wochenenden für einen Sanitätskurs. Dafür durften sie dann Gokart fahren. Das Walderlebniszentrum in Tennenlohe und eine Radltour bescherten der Jugend weitere Höhepunkte. Dominik Schwab und Kilian Reif stellten sich beim Hochwasser in Simbach als Helfer zur Verfügung.Die Dienst-Hitliste bei den Erwachsenen führte Eva Förster mit 43 Stunden an. Bei der Jugend waren es Mike und Natalie Becher mit jeweils elf Stunden. Jugendleiterin Marina Rischan ergänzte ihren Bericht noch mit dem Hinweis auf den Kraulkurs, der sehr gut angenommen wurde.Die Finanzen der Ortsgruppe sind bei Stefan Steger in guten Händen. Er erwirtschaftete ein kleines Plus. "Geld, das übrig bleibt, fließt in erster Linie in die Jugendarbeit. Das ist in Hirschbach schon immer so gewesen", fügte er hinzu.In seiner Funktion als 3. Bürgermeister hob Steger hervor, dass die Wasserwacht eine der Säulen sei, die das Hirschbacher Freibad tragen. Dazu gehörten außerdem der Förderverein und viele weitere Helfer. Obwohl der Beschluss des Gemeinderats über den Fortbestand des Freibades jedes Jahr neu gefasst werden muss, blicke er positiv in die Zukunft. "Es gibt immer mehr Kinder, die nicht schwimmen können", warnte er vor den Lücken, die Bäderschließungen andernorts hinterlassen haben.In das gleiche Horn stieß der stellvertretende Kreisvorsitzende der Wasserwacht, Daniel Weidner. Er lobte noch einmal den Einsatz bei der Fluthilfe. Und er legte der Ortsgruppe nahe, doch den Wunsch des Nachwuchses aufzugreifen und wieder einmal ein Trausnitz-Wochenende ins Jugendprogramm zu nehmen.Die Neuwahlen gingen reibungslos über die Bühne. Der Vorstand hatte sich gut vorbereitet. Unterstützung sucht Simone Steger beim Schwimmtraining der Jugend, nachdem die Gruppe größer geworden ist.