Politik Hirschbach

15.02.2017

Keine Amtsstunden mehr in Hirschbach und Eschenfelden. Stattdessen kostenlos mit dem Bus zu den VG-Sprechstunden. Von Hirschbach oder Eschenfelden aus übernimmt diese Kosten dann die Gemeinde - wenn die Amtsstunden der VG-Mitarbeiter in den zwei Außenstellen wegfallen.

Heizkosten weniger

Noch nachfragen

Weil zu wenig Bürger das Angebot der Außenstellen der Verwaltungsgemeinschaft Königstein-Hirschbach im Haus der Begegnung in Hirschbach und im Rathaus in Eschenfelden nutzten - und meist gleich nach Königstein fuhren - fallen diese komplett weg. Der Termin ist noch nicht bekannt, wird wohl erst nach den Sommerferien sein. Die Bürgermeistersprechstunden bleiben davon unberührt. Wenn dann jemand für Antragstellung oder Beratung zur VG nach Königstein mit dem Bus fährt und die Fahrkarte vorlegt, wird er diese ersetzt bekommen. Die genauen Modalitäten dafür werden noch erarbeitet. Die Abstimmung darüber erfolgte einhellig.Im öffentlichen Sitzungsteil war die Tagesordnung für den Gemeinderat überschaubar. Erfreulicherweise gab es bei der Betriebskostenabrechnung des St.-Johannes-Kindergartens in Eschenfelden keine zusätzlichen Ausgaben für die Kommune. Bei den Heizkosten ist schon ein deutlicher Rückgang zu bemerken gegenüber den früheren Stromkosten.Etwas "Bauchweh" hatte 2. Bürgermeister Richard Leißner bei der gemeindlichen Zustimmung zum Tekturplan über Änderungen am Gebäudekomplex der Bergschule Jura alpin von Manfred Salcher. Er wies in seiner Funktion als federführender Kommandant wiederholt darauf hin, dass die Zuwege sowohl für Rettungsdienste als auch für die Feuerwehr unzureichend seien. Er pochte darauf, dass dieser Zusatz mit vermerkt wird. Ansonsten wurde die Zustimmung erteilt.In der Faschingswoche von Rosenmontag, 27. Februar bis voraussichtlich Freitag, 3. März wird die Hirschbachtalstraße AS 6 von Unterklausen bis Hirschbach jeweils von 8 bis 16 Uhr komplett gesperrt. Dies geschieht wegen Baumfällarbeiten zwischen Unterklausen und Obermühle. Unter- und Oberklausen können von Eschenfelden her kommend angefahren werden, aber die Umleitung nach Hirschbach erfolgt bei Achtel über Schmidtstadt oder Hartenstein. In Sachen Forststraßen berichtete Bürgermeister Hans Durst von einem einvernehmlichen Gespräch mit Klaus Bichlmaier von den Bayerischen Staatsforsten. Es wurde festgelegt, dass die zu vermessende Straße aus Körper, Böschung und einem Meter Raum besteht.Die Kostenverteilung der Vermessung erfolgt mit 47 Prozent Anteil für die Gemeinde und 53 Prozent seitens der Staatsforsten. Auch alle anderen etwaig anfallenden Kosten werden über diesen Schlüssel geteilt. Gemeinderat Bernd Pilhofer fragte nach, ob es noch günstigere Vermessungsarten gäbe als die Standardvermessung.Der Bürgermeister wollte dazu noch mal nachfragen. Gemeinderat und Gemeinde-Mitarbeiter Armin Linhard schlugen vor, die neuen Grenzsteine mit Eisenrohren zu kennzeichnen. So soll verhindert werden, dass diese bei Holzarbeiten gleich wieder umgepflügt werden. Ausgetauscht wurde ein Veteran: Der alte VW Taro hat mit 24 Jahren seinen Dienst quittiert und wurde gegen einen neuen Transporter T 6 ausgetauscht. Beim Abholen in Mühlhausen war neben Armin Linhard auch Richard Leißner dabei.Für den Freibadkiosk muss die Gemeinde wieder auf Pächtersuche gehen, nachdem Eva Förster aus gesundheitlichen Gründen gekündigt hat. Neben der Betreuung des Kiosks gehört auch das Kassieren der Eintrittsgelder zu den Aufgaben. Die Gemeinde hofft, dass sich eine geeignete Nachfolge ergibt.Gemeinderätin Silvia Haller erkundigte sich nach den Räum- und Streugepflogenheiten vor dem Haus der Begegnung in Hirschbach. Die Schneeablagerung im Zugangsbereich waren etwas hinderlich. Bürgermeister Durst verwies auf die beengten Platzverhältnisse vor allem im Hammerhof.