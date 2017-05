Politik Hirschbach

30.05.2017

Ein digitaler Friedhofsplan, Naturgräber und anonyme Bestattungen. Der Gemeinderat von Hirschbach traf sich diesmal auf dem gemeindlichen Gottesacker zu einem Ortstermin vor der monatlichen Sitzung. Diese fand später im Haus der Begegnung statt.

Zuschuss für Schilder

Für vier Klassen Grundschule reicht das Schulhaus in Eschenfelden auch. Gemeinderat Stefan Steger

(rrd) Neben den Gemeinderäten konnte Bürgermeister Hans Durst auch Tanja Appel und Paul Haller vom evangelischen Kirchenvorstand und Rudi Gössl als örtlichen Bestatter begrüßen. Nachdem Gössl schon mehrere Anfragen nach Naturgräbern hat, wollten sich die Gemeinderäte vor Ort ein Bild machen. Nach mehreren Vorschlägen entschied man sich für eine "lockere Gestaltung" an der linken Friedhofsmauer bei der Bank und den Rosen-Stauden. Rudi Gössl hatte ein Muster für die Holzplatte dabei, die mit Namen versehen in den Boden eingelassen wird. Urne und Bodenplatte verrotten nach einer gewissen Zeit.Für anonyme Urnenbestattungen ist eine frei werdende Grabstelle in Nähe des Leichenhauses angedacht. Der Bürgermeister holte sich auch die Zustimmung der Räte, um eine Digitalisierung des Friedhofplanes erstellen zu lassen. Die Verwaltung wird dazu Angebote einholen.Weiter ging es dann im Haus der Begegnung mit der Sitzung mit Bauangelegenheiten, die allesamt genehmigt wurden. "Für vier Klassen Grundschule reicht das Schulhaus in Eschenfelden auch", so die Meinung von Gemeinderat Stefan Steger zur Auflösung des Hauptschulstandortes Königstein zum Schuljahr 2018/2019. Im Schuljahr 2017/2018 sind es nur noch zwei Hauptschulklassen, wie Bürgermeister Hans Durst aus den letzten Schulverbandssitzungen berichtete. Am Grundschulstandort ändere sich nichts.Zehn Euro schießt die Gemeinde zu, wenn sich jemand am Projekt Hausnamen der LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach beteiligt. Anträge für die Schilder gibt es bei der Verwaltungsgemeinschaft oder bei der LAG direkt (Internet www.lag-amberg-sulzbach.de/aktuelles). Ziel ist es, dass Hausnamen nicht in der Versenkung verschwinden und für die Nachwelt erhalten bleiben und auch weiterhin benutzt werden. Die einheitlichen Schilder werden mit Leader-Mitteln gefördert unter der Voraussetzung, dass genügend Interesse besteht.In diesem Zusammenhang wurde bekanntgegeben, dass die Gemeinde Hirschbach jetzt wieder einen offiziellen Ortsheimatpfleger hat. Paul Haller aus Unterklausen hat sich zur Verfügung gestellt. Stellvertretender Bürgermeister Richard Leißner gab einen kurzen Bericht über den Stand der Bauarbeiten zum Breitbandausbau in der Gemeinde. Laut Leißner ist der Zustand in München wieder gut hergestellt worden, in Buchhof gibt es noch etwas "Nachholbedarf". In Hirschbach sind die Bauarbeiten derzeit voll im Gange."Kein Interesse", so glaubt Bürgermeister Durst hat man an einer kommunalen Verkehrsüberwachung. Für Klausen bräuchte es eigentliche nur zwei Ortsschilder für eine geschlossene Ortschaft und das Problem mit dem Schnellfahren wäre besser zu handhaben. Die Seniorenbeauftragte Annegret Voggenreiter hat sich mit dem Thema Lebensmittellieferungen für ältere, nicht mobile Senioren beschäftigt. Der Edeka-Markt Neidel in Königstein sagte Lieferungen ins Haus bis Achtel zu.Der Haushalt der Gemeinde Hirschbach wurde von der Kommunalaufsicht genehmigt. Das Ergebnis wurde als "gerade noch zufriedenstellend" bezeichnet. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit bis zum Jahre 2020 müsste gegeben sein.Die Firma Lohner aus Krottensee übernimmt die Wegepflege der Forststraßen. Der erste Einsatz war zufriedenstellend. Dies soll dreimal im Jahr erfolgen. An Bürgermeister Durst wurde die Bitte herangetragen, dass ein Platz für die Lagerung der Turnmatten gefunden werden soll. Regale im Stuhlraum sollen hier die Lösung bringen. Die Gemeinde bezahlt das Material, die Anbringung sollte in Eigenregie erfolgen.Dem Vorschlag von Richard Leißner, auch federführender Kommandant der gemeindlichen Wehren, demjenigen eine Zuzahlung von 100 Euro zu leisten, wenn er den Feuerwehrführerschein macht, wurde einstimmig entsprochen.Die Badesaison beginnt und ein längst bekanntes Problem taucht wieder auf. Die Parksituation am Freibad. Die ortsansässige Bergschule beziehungsweise deren Besucher benutzen weit mehr Parkplätze als dem Betreiber zugesichert wurden. Er soll während der Badesaison auf diese Einhaltung wieder einmal hingewiesen werden.