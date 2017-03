Politik Hirschbach

Eschenfelden. Die acht Frankenpfalz-Gemeinden wollen das Radwegenetz optimieren, um Anbindungen an den Pegnitztalradweg oder den Grottenradweg zu schaffen. Ein Radweg durch das gesamte Hirschbachtal schwebt Bürgermeister Hans Durst schon lange vor. Jetzt holte er sich im Gemeinderat die Zustimmung für eine erste Planung ein. Durch die interkommunale Zusammenarbeit gibt es leichter Fördermittel. Beschlossen wurde auch der Einstieg in die Dorferneuerung über die Frankenpfalz. Dies ist "eine Folgeerscheinung" der Klausurtagung, auf die sich die Räte begeben haben.

Der schneereiche Winter bescherte dem Skilift in Eschenfelden Gebühreneinnahmen von mehr als 2000 Euro und zusätzlich noch 470 Euro an Spenden. Dem stehen Ausgaben von 2157 Euro gegenüber. Darin sind Reparaturen für gut 1000 Euro enthalten. Somit schneidet die Saison im Plusbereich ab.Im Haus der Begegnung in Hirschbach herrscht derzeit Kälte: Die Heizung streikt. Eine Notversorgung soll zumindest kurzfristig Abhilfe schaffen, bis feststeht, ob der bestehende Tank gereinigt und aufgearbeitet wird oder es kostengünstiger wäre, gleich neue Tanks zu beschaffen. Um den neuen Bestimmungen zu entsprechen, müsste der alte Tank doppelwandig sein.