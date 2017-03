Vermischtes Hirschbach

Sie selbst brachte drei Töchter und einen Sohn zur Welt, die insgesamt zehn Kinder haben. Diese Generation hat inzwischen fünf Nachkommen. Toni , der jüngste Urenkel, ist gerade eine Woche alt und hat ihr schon die Aufwartung gemacht. Den Geburtstagsrummel verschlief er allerdings auf ihrem Sofa.Seit dem letzten runden Geburtstag sind zu den damals 15 Operationen noch zwei dazu gekommen. Aber die "Luwer-Schneindere" hat ihren Humor nicht verloren, getreu dem Motto "ner niat nou gehm". Auch wenn die Beine nicht mehr ganz so wollen, der Kopf funktioniert noch einwandfrei. Sämtliche Geburtstage ihrer großen Familie hat sie dort gespeichert. Alle ihre Lieben versorgt sie mit selbst gestrickten Socken. Zwei Kilogramm Wolle hat sie seit Weihnachten verarbeitet. Und wenn es wieder frühlingshafter wird, dann wartet der Garten auf sie.Anna Renner hat die schweren Zeiten in ihrer Jugend nicht vergessen. Als Anna Herbst in Achtel geboren, hat sie ihr ganzes bisheriges Leben dort verbracht. Gerade 13 Jahre alt, erlebte sie 1945 mit, wie ihr Heimatort in den letzten Kriegstagen in Brand geschossen wurde. Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen, die davon berichten können. 1952 heiratete sie Hans Renner , ebenfalls aus Achtel. 56 Jahre hat sie mit ihm verbracht.Zu den vielen Gratulanten gehörte auch Bürgermeister Hans Durst . Über sein Geschenk, den neuen Gemeindeschirm, freute sich die Jubilarin sichtlich, kann sie ihn doch auch gleich als Stock benutzen. Gut beschirmt geht sie jetzt die nächsten fünf Jahre an.