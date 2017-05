Blumengruß an den Mai

Vermischtes Hirschbach

09.05.2017

7

0 09.05.2017

(rrd) Grade dem frostigen Wetter zum Trotz strahlen am Vorraberg in Hirschbach viele rote Tulpen um die Wette. Ein paar gelbe haben sich dazwischengemogelt und beleben die Parade. Wer sie sehen will, wird sich beeilen müssen, denn falls es die Sonne doch noch schafft, für Wärme zu sorgen, wird die Pracht wohl bald dahin sein. Bild: rrd