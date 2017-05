Vermischtes Hirschbach

Eine 79-jährige Frau hat sich am Montag kurz vor Mitternacht auf dem Heimweg zu ihrer Ferienwohnung in der Gemeinde Hirschbach verlaufen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften suchte nach der Seniorin. Gegen 2.45 Uhr wurde die Frau leicht unterkühlt gefunden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei die 79-Jährige aus dem Großraum Nürnberg gegen 23.30 Uhr auf dem Weg zu ihrer Ferienwohnung im Gemeindebereich Hirschbach gewesen. Wegen des schlecht zu befahrenden Feldwegs der zu dieser Wohnung führt, stellte die Frau ihr Auto ab, um den restlichen Weg zu Fuß zu gehen."Bei diesem Vorhaben verlief sie sich in der Dunkelheit", berichtet die Polizei. Gegen 1.15 Uhr rief sie eine Bekannte per Handy an und bat um Hilfe. Die Bekannte löste daraufhion Alarm aus. Wegen des lückenhaften Mobilfunknetzes konnte die Seniorin nicht zurückgerufen werden.Nach einer etwa eineinhalbstündigen Suche im Waldgebiet nördlich von Hirschbach fanden Einsatzkräfte die 79-Jährige leicht unterkühlt. Bei der Suche waren neben der Polizei auch Kräfte der Feuerwehren Hirschbach und Mittelreinbach, der Rettungsdienst und die Bergwacht Amberg eingesetzt. Das BRK brachte die Seniorin zur Untersuchung in ein Krankenhaus.