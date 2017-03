Fels-Schönheit ans Tageslicht zurückgeholt

Vermischtes Hirschbach

08.03.2017

3

0 08.03.2017

Hirschbach/Obermühle. Weniger der schöne Anblick, sondern mehr die Sicherheit gab den Ausschlag, dass die Gemeinde Hirschbach oberhalb von Obermühle eine herrliche Felsformation freilegen ließ. Dürre Bäume und herunterhängende Äste verschwanden, und ein eindrucksvoller Felsen kam zum Vorschein. An der Bettelküche fallen jetzt wieder mehr Licht und Sonne in das enge Tal. Allerdings sollte der Betrachter, der das genießen will, schon das Auto stehen lassen.

Während der Arbeitszeiten blieb die Kreisstraße AS 6 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Um den Schulbusverkehr nicht zu behindern, ging die beauftragte Firma in den Faschingsferien ans Werk. Der Einsatz von schwerem Gerät war notwendig im steilen Gelände. Johannes Hauke, der zuständige Revierförster aus Auerbach, bestimmte die Bäume, die weichen sollten.