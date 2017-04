Vermischtes Hirschbach

07.04.2017

Der Aufwärtstrend bei der Feuerwehr Hirschbach hält an. Davon überzeugten sich Kreisbrandinspektor Peter Deiml, Kreisbrandmeister Hans Sperber und Bürgermeister Hans Durst bei der Dienst- und Generalversammlung.

Hilfe für die Nachbar

Spitzenreiter bei Übungen

Umbau oder Neubau?

Stühler bleibt Kommandant

Jochen Päßler, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, hob in seiner Rückschau den dritten Platz bei einem Kletterwettbewerb auf der Frankenpfalz-Messe in Velden hervor. Die Mannschaft bestand aus zwei Hirschbacher und zwei Achtler Jugendfeuerwehrlern. Ein lauer Sommerabend beim Herbstfest im September sorgte für ein hervorragendes Ergebnis, sowohl beim Besucherandrang als auch in der Kasse.Den Förderverein will die Feuerwehr bei den Frühjahrs-Renovierungsarbeiten im Freibad tatkräftig unterstützen. Ihre Hilfe verspricht sie auch beim 125-jährigen Jubiläum des Gesangvereins Liederkranz Hirschbach am Sonntag, 14. Mai. Die Beteiligung an drei Festzügen ist für die Sommersaison eingeplant. Das Herbstfest steigt am Samstag, 9. September. Der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg dankte Päßler für den Zuschuss zum Kauf eines Erste-Hilfe-Rucksacks.Derzeit hat der Verein 41 Mitglieder. 40 werden als Aktive geführt; 28 davon haben 2016 das "Aktiv-Soll" erfüllt. Mit Kilian Reif und Samuel Sommer sind zwei Jugendliche neu hinzugekommen. Das führte der Vorsitzende auch auf die Nachwuchsförderung zurück.Bei zwölf Übungen standen unter dem Strich 160 Teilnehmer. Zusätzliche Einheiten absolvierten 16 Mann für die Leistungsabzeichen. Die meisten Übungsbesuche haben Reinhard Vogel, Ingo Stühler und Jochen Päßler vorzuweisen.Nachdem ein neues Feuerwehrauto angeschafft werden soll, wird der bisherige Unterstellplatz zu klein. Außerdem ist das bisherige Feuerwehrhaus schon in die Jahre gekommen. "Es stellt sich die Frage, ob Umbau oder Neubau", sinnierte Päßler. Für einen Neubau, der ans Haus der Begegnung angrenzen soll, hat er selbst einen Entwurf gezeichnet. Derzeit läuft eine Bauvoranfrage.Kommandant Ingo Stühler gab einen kurzen Bericht über die Einsätze im vergangenen Jahr. Zehn Mal wurde die Wehr gerufen. Ein Fehlalarm war auch dabei. Eingreifen mussten die Aktiven beim Brand eines Gartenhäuschens in Achtel. Sechs technische Hilfeleistungen waren gefordert; dabei galt es vor allem, Ölspuren zu beseitigen.Einstimmig bestätigt wurde Ingo Stühler als Kommandant. Bis er die notwendige Ausbildung zur Gänze absolviert hat, vertritt ihn sein Vize Reinhard Vogel als Leiter der Wehr. Für weitere zwei Jahre haben Claus Hartmann und Michael Zeltner ihr Amt als Beisitzer verlängert.Für 25 Jahre aktive Dienstzeit ehrten die Führungskräfte Matthias Speigl und Stefan Steger. Leistungsabzeichen gingen an Kilian Reif, Mario Gössl, Christoph Müller, Jochen Päßler, Johannes Sommer, Manfred Appel (alle in Bronze), Ingo Stühler und Ralf Pickel (Silber), Christian Ludwig (Gold) und Reinhard Vogel (Gold-rot).

Der Posten des Gerätewarts wird in Hirschbach "weitervererbt". Angefangen hat es mit Leonhard Reif. Jetzt versieht sein Sohn Helmut diese Aufgabe, und dessen Sohn Kilian hat sich schon bereiterklärt, später zu übernehmen.