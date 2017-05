Vermischtes Hirschbach

11.05.2017

11.05.2017

Vor 125 Jahren war Deutschland noch Kaiserreich und Bayern wurde von Prinzregent Luitpold regiert. Aus dem Jahre 1892 gibt es auch die ersten schriftlichen Dokumente, die auf die Gründung eines Gesangvereins in Hirschbach hinweisen.

Musikalische Begabung

Jubelfeier Auf dem Programm stehen am Sonntag, 14. Mai, ein ökumenischer Gottesdienst in der St.-Wolfgangs-Kirche in Hirschbach mit dem Gesangverein Liederkranz, dem Posaunenchor und Grußworten. Danach gibt es ein Chorkonzert am Hammerhof/Haus der Begegnung mit dem Männergesangverein Eschenfelden, dem Kirchenchor Eschenbach, dem Gospelchor Esbecial, dem Kindergarten Eschenfelden, dem Posaunenchor Hirschbach und natürlich dem Jubelchor Liederkranz. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Herzhaftem vom Grill gesorgt. (rrd)

(rrd) Für die große Feier zum 100-jährigen Bestehen des Gesangvereins Liederkranz Hirschbach wurde dieses Jahr als Gründungsjahr gewählt. Aber nach mündlicher Aussage ist der Verein schon 1885 gegründet worden und zwar von dem Gastwirt und Musiker Späth. "Zur Erholung" hieß der erste Hirschbacher Gesangverein, der von den damaligen Alltagssorgen an den langen Winterabenden etwas ablenkte. Schon um die Jahrhundertwende war es wieder ruhig geworden um den jungen Verein. Erst der aus Achtel eingeheiratete Gastwirt, Musiker und Kapellmeister Christoph Brunner belebte ihn neu.Seine musikalische Begabung machte es möglich, dass der reine Männerchor jahrzehntelang über die Grenzen des Ortes hinaus bekannt blieb. "Der alte Schlosswirt" hat auch mit der Kapelle Brunner schon Schellackplatten aufgenommen, war Textdichter und Komponist. Unterstützt von Sohn Hans leitete er den Chor bis Beginn des Zweiten Weltkriegs.Hans Brunner hat im Jahre 1933 den ersten gemischten Chor als Friedhofschor gegründet, der bei Beerdigungen und in der Kirche sang. Hauptlehrer Fritz Lindner hat nach dem Krieg wieder einen Männerchor zusammengestellt, und von da an nannte er sich Liederkanz Hirschbach. Im Jahre 1955 folgte dann zum Männerchor der gemischte Chor, auch mit Fritz Lindner als Chorleiter. Die damaligen Gründungsmitglieder Hildegard Unsöld und Betty Utz sind heute noch aktive Sängerinnen.Der Männerchor kam im Gasthof Zur Mittelbergwand bei Hans Bauer zusammen, und der gemischte Chor probte im Gasthof Norissteig. Nach der Erkrankung von Fritz Lindner sprang Sepp Gössl in die Bresche und übernahm 1972 beide Gruppen. Viele offizielle Auftritte, Besuche von Sängerfesten, Ausflüge und gesellige Stunden gab es in der gesamten Zeit.Neben lustigen Faschingsabende beteiligte sich der Gesangverein auch an den Hirschbacher Faschingsumzügen meist mit einem Motivwagen. Herausragend in der ganzen Zeit war wohl die Direktsendung des Bayerischen Rundfunks "Grüße aus Hirschbach" im Jahre 1995. Bürgermeister und aktiver Sänger Georg Taubmann hat sich dafür eingesetzt und stellte seine Gemeinde auch vor. Der musikalische Frühschoppen mit Walter Föhringer und Hans Kornbichler wurde auch von Radio Bremen und dem amerikanischen Sender "WTUV" in Kentucky übertragen. Die Stimmen aus Hirschbach waren also auch in dem USA zu hören. Bereits drei Jahre vorher wurde das 100-Jährige mit einem großen Festzelt auf dem Sportplatz gebührend gefeiert.Der Gesangverein Liederkanz feiert am Sonntag, 14. Mai sein 125-jähriges Bestehen. Die 43 Jahre davor gab es jedes Jahr auf dem Hirschbacher Dorfplatz eine Pfingstserenade, gestaltet von den Hirschbacher Chören und Gästen. Eine besondere Ehrung wurde Chorleiter Sepp Gössl an der 40. Pfingstserenade zuteil. Aus den Händen von Heinrich Bodendörfer vom Sängerkreis Hersbruck wurde ihm die Goldene Stimmgabel für 40 Jahre Chorleitertätigkeit überreicht.Bereits 2008 hat Sepp Gössl den Taktstock des gemischten Chores an Regina Rösch übergeben. Sie ist ein Hirschbacher Gewächs aus der Sängerfamilie Sperber. Seit dieser Zeit werden die Singstunden auch im "Haus der Begegnung" abgehalten.Der Männerchor probte noch weiterhin "beim Soler". Am 9. November 2015 wurde dort beschlossen, den Männerchor als ruhend beim Fränkischen Sängerbund zu melden. In den 125 Jahren seines Bestehens hat der Chor gerade mal den fünften Leiter. Ins Jubeljahr führt Christine Ludwig als Vorsitzende. Ihre Vorgänger waren Peter Stenzel, Helmut Reif, der 16 Jahre an der Spitze stand, Heinz Bauer, Rudi Gössl, der 26 Jahre als 1. und noch weitere sieben Jahre als 2. Vorsitzender fungierte, und davor waren es noch Otto Tschepa, Otto Meier und vor 1955 Paul Raum.