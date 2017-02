Vermischtes Hirschbach

05.02.2017

1

0 05.02.2017

Die Führung der Feuerwehr Eschenfelden blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Es gab glücklicherweise keine größeren Einsätze, und dennoch waren die Kameraden gefordert. Ein Ausblick verspricht zahlreiche Aktivitäten.

Mehr Beteiligung

Einsätze vermeiden

500-Euro-Spende

Eschenfelden. Kommandant Richard Leißner berichtete von den Aktivitäten im vergangenen Jahr. So sei die Einführung des Digitalfunks samt den nötigen Schulungen zufriedenstellend verlaufen.Ebenso gibt es nun eine SMS-Alarmierung für die Aktiven. Anstatt einer Übung in der Brandschutzwoche fuhr man den Gasspeicher in Pruppach an, probte dort den Ernstfall und setzte auch eine Wärmebildkamera ein. Bei acht Einsätzen ging es um kleinere Brände, Verkehrsregelungen sowie zuletzt um die Beseitigung von Sturmschäden im Januar dieses Jahres.Leißner wünscht sich für die anstehenden Schulungsabende und Übungen etwas mehr Beteiligung - zumal geplant ist, Leistungsprüfungen zum Erwerb von Abzeichen und eine Ausbildung zum Truppmann/-führer abzuhalten. Die Wehr entsendet Teilnehmer zum Gruppenführer- und Atemschutzgrundlehrgang.Mit dem Hinweis, dass das Verbrennen von Holzabfällen anzumelden ist, um kostspielige Einsätze zu vermeiden, und dem Lob für die Unterstützung in der abgelaufenen Periode endete er.Bürgermeisters Hans Durst dankte in seinem Grußwort im Namen der Gemeindebürger. "Die Bevölkerung verlässt sich auf die Feuerwehr."Eine Idee, die drei Wehren der Gemeinde zusammenzulegen, sei vom Tisch. Die Wahl des 2. Kommandanten wurde auf Freitag, 3. März, datiert.Kreisbrandmeister Helmut Neidel entschuldigte seinen erkrankten Kollegen Hans Sperber und stellte klar, dass Helfen ganz wichtig ist. Dabei verwies er auf Unfälle im Landkreis, bei denen sich Mitbürger äußerst zweifelhaft verhalten hätten."Bei 1491 Einsätzen überwiegen die technische Hilfeleistungen - Brände sind eher selten." Rauchmelder werden Pflicht in Schlafräumen und auf Fluren. Neidel erwähnte, dass die Ehrenamtskarte für Feuerwehrler durchaus Vorteile biete und der Vorstand dies nutzen solle.Im Bericht des Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, Bernd Pilhofer, wurde klar, dass die Kameraden wesentliche Beiträge zum Gelingen aller Veranstaltungen im Ort leisten. "Das soll auch so bleiben."Knapp 100 Mitglieder erwartet auch in 2017 ein abwechslungsreiches Jahr, zum Beispiel bei der Besichtigung der Feuerwache I in München, Beteiligung an zahlreichen Events, beim Erste-Hilfe-Kurs oder beim Mitgliederausflug.Betriebsrat Jacob Dietmar übergab einen Scheck in Höhe von 500 Euro aus einem Sozialfond der Firma Eckart GmbH, die zur Altana AG gehört. Die Spende soll die "hervorragende Arbeit der Feuerwehr Eschenfelden unterstützen". Pilhofer dankte dem Überbringer und versprach die Verwendung für die Weiterentwicklung der neu gegründeten Jugendgruppe.