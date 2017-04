In Hirschbach erneuern acht Konfirmanden Taufgelübde

24.04.2017

(rrd) Am Sonntag Quasimodogeniti erneuern in Hirschbach schon traditionell die Konfirmanden ihr Taufgelübde in der Kirche St. Wolfgang. Heuer war es ein "starker" Jahrgang, denn immerhin mit je vier Mädchen und Jungen konnte Pfarrer Gerhard Durst das erste Abendmahl feiern.

Er gab ihnen mit auf den Weg, sich auf Gottes Hilfe zu verlassen - so wie es bei den Kletterern das Vertrauen zum Karabinerhaken und dem Seil sein muss.Eine große Gemeinde füllte die Kirche komplett. Die Umrahmung des Gottesdienstes übernahmen der Posaunenchor unter Leitung von Jörg Dittmann und der Liederkranz Hirschbach unter Leitung von Regina Rösch. An der Orgel wirkte Susanne Ferstl.Hinterher bildete sich eine große Schlange vor der Kirche, wo die Schar der Gratulanten gar nicht abreißen wollte. Der Posaunenchor bot mit einem Standkonzert den festlichen Rahmen dazu.