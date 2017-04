Vermischtes Hirschbach

Eschenfelden. Den Bund fürs Leben schlossen in der Corpus- Christi-Kirche in Eschenfelden Andreas und Stefanie Pirner . Der Bräutigam arbeitet als Tierwirtschaftsmeister und betreibt eine Geflügelzucht sowie einen eigenen Hofladen in Fichtenhof. Die Braut, die auch schon mit dem Namen Pirner zur Welt kam, stammt aus Gaisheim und ist von Beruf Arzthelferin.

Die Fahnenabordnung des Königsteiner Trachtenvereins zog mit dem Brautpaar und Pfarrer Konrad Schornbaum in die Kirche ein. Andreas Pirner hat bei den Ossingern das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne. Nach der Trauung wartete ein langes Spalier. Die Kirwapaare aus Fromberg, Holnstein und Eschenfelden gratulierten und stellten den Frischvermählten die Aufgabe, Bierflaschen zu öffnen. Während der Bräutigam dazu ein Holzscheit in die Hand bekam, durfte seine Frau einen Flaschenöffner benutzen. Die Freiwillige Feuerwehr Namsreuth überreichte ebenfalls ein Geschenk. Der Trachtenverein hatte seinen beiden Musikanten mitgebracht, die den Eheleuten ein Ständchen spielten und sie zum Tanz aufforderten.Zur weltlichen Feier ging's nach Fichtenhof ins Gasthaus Zum grünen Baum. Dort galten auch Georg Pirner , dem Vater des Bräutigams, Glückwünsche, denn er wurde am Samstag 60 Jahre alt.