Vermischtes Hirschbach

31.12.2016

Gut gefüllt war die Wirtsstube in Neutras bei der Abschlussfeier der Silberdistel-Schützen. Kein Wunder: Die Ehrung der Jahresmeister und der Gewinner des Weihnachtspreisschießens standen auf dem Programm.

Die besten Serien

Reichhaltige Tombola

Neutras. Schützenmeister Rudi Schwab, der auch als Vereinswirt fungiert, begrüßte die Gäste und übernahm die Preisverteilung für die Schützenklasse. Den ersten Platz und damit den Schinken sicherte sich Bernd Appel mit einem 65-Teiler. Auf den Plätzen folgten Pauline Regler(71) und Sandra Siggelkow (89). Mit der Teilnehmerzahl war der Schützenmeister nicht sehr zufrieden, "aber zum Jahresende hin lässt der Elan halt ein bisschen nach."Bernd Appel konnte in der Jugendklasse Nico Vogenauer mit einem 71-Teiler als Sieger auszeichnen, ihm folgten Hannah Appel und Selina Siggelkow. Die Jahresmeister, die für ihren Trainingsfleiß gewürdigt wurden, trugen in etwa die gleichen Namen wie im Preisschießen, mit einigen Änderungen.Schießleiter Georg Appel gab die Leistungen der Schützenklasse bekannt, den Durchschnitt aus den besten zehn Serien des Jahres. Während es Schützen gibt, die im Laufe des Jahres 21 Serien schießen, schaffen es manche nicht mal die erforderliche Mindestanzahl. Den besten Durchschnitt mit 371 Ringen erreichte Jugendleiter Bernd Appel, gefolgt von Pauline Regler mit 366,7 Ringen. Sie hatten 379 beziehungsweise 375 als beste Serien vorzuweisen. John Oliver Gohl lag nur knapp mit 364,6 Ringen dahinter, seine beste Serie war auch mit 375 Ringen beachtlich.Klaus Tillmann mit 362,8 und Petra Stenzel mit 360,7 lagen dicht auf. In der Luftpistolenklasse ist Michael Loos das Maß aller Dinge, er brachte es auf 372,6 Ringe Durchschnitt und 378 als bestes Ergebnis. Den zweiten Platz praktisch fest abonniert hat Hans Roth. Mit 349,2 Ringen im Schnitt legte er wieder eine respektable Leistung vor, obwohl auf den Durchschnitt vom vergangenen Jahr fast zehn Ringe fehlen. Oberschießleiter Georg Appel konnte sich mit 339,7 Ringen auf Platz 3 hieven. Jugendleiter Bernd Appel hatte wieder eine Vielzahl von Medaillen zu vergeben. In der Luftgewehr-Jugendklasse siegte Nico Vogenauer mit 342,8 Ringen. Jugendkönigin Selina Siggelkow konnte sich Platz 2 sichern (326,7 Ringe), dicht gefolgt von Kilian Reif (326,3). Leichtes Spiel hatte Mario Gössl mit der Luftpistole und landete unangefochten auf Platz Eins (337,8).Bruder Marco schaffte die gleiche Platzierung in der Schülerklasse mit dem Luftgewehr und einem Schnitt von 144,6, gefolgt von Fabian Siggelkow mit 101,4. Auch Fabian hat einen Bruder, der Luftpistole in der Schülerklasse schießt. Patrick Siggelkow schaffte 97,3 Ringe. Mit dem Lichtgewehr legte Max Flierl die beste Serie von 159 Ringen hin und schaffte einen Schnitt von 94,9 Ringen. Ihm folgt Beginnerin Hannah Appel mit 118 Ringen.Begehrt ist jedes Jahr die reichhaltige Tombola, aber bevor diese abgeräumt werden konnte, hatte der Nikolaus das Sagen. Es war aber mehr ein "Rumpeldammer". Er wusste alles, was die Schützen das ganze Jahr über so angestellt haben. Natürlich hatte er auch etwas für die Schützenkinder dabei. Schützenmeister Rudi Schwab bedankte sich für die Tombola, aber auch beim Res'n-Wirt und Schützenbruder Hans Wagner, der zum Gabentisch beisteuerte.