Sternsinger in ökumenischer Besetzung

Vermischtes Hirschbach

05.01.2017

05.01.2017

Im Zeichen der Ökumene sind auch in Hirschbach die Sternsinger unterwegs, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. "Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit" lautet das Motto der derzeit laufenden Aktion. Sozusagen als "verlängerter Arm der Kinder" ist Regina Rösch mit unterwegs, um den Segen Gottes für das neue Jahr in alle Häuser zu bringen. Anna Rösch als Sternträgerin sowie (von links) Nicola Linhard, Eva Schneider und Luisa Regler opfern Freizeit für den guten Zweck. Für ihre Stärkung im Einsatz sorgte der Gasthof Goldener Hirsch. Bild: rrd