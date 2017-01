Zum Dank aufs Glatteis geführt

Vermischtes Hirschbach

02.01.2017

Eschenbach/Hirschbach. Ob das Christkind wohl Schlittschuh laufen konnte? Selbst wenn diese Frage vermutlich eher mit Nein zu beantworten ist: Maria und Josef, die Engel, die Hirten und die heiligen drei Könige fühlen sich wohl auf dem Eis. Zumindest gilt das für deren Darsteller in den Krippenspielen in Eschenbach und Hirschbach. Zum Dank für das Mitwirken mieteten die beiden Kirchengemeinden erneut die Eishalle in Amberg an. Die Konfirmanden, die in der Adventszeit wöchentlich eine kurze Andacht hielten, und die Schützenjugend aus Neutras gesellten sich dazu. Für weniger geübte Schlittschuhläufer gab es Lernhilfen, mit denen der Gang aufs Eis zum Kinderspiel wurde. Der Kirwaverein Hirschbach unterstützte den Ausflug mit einer großzügigen Spende.