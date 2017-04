Autocross: Hochkarätiges Fahrerlager

Höchstädt. Der Motorsportverein Höchstädt lädt am 29. und 30. April zur 20. Deutschen Autocross-Meisterschaft am ADAC-Motodrom KTM-Ring ein. Der amtierende Europameister Bernd Stuppe fährt in Höchstädt den Spezial-Cross-Buggy von Stefan Windschiegl, der verletzungsbedingt ausfällt. Ein weiteres, sehr beliebtes Element des Wochenendes ist der MSC-Höchstädt-Pokal. Ein vereinseigenes Autocross-Turnier. Das Programm: Samstag, MSC-Höchstädt-Pokal, ab 8 Uhr Trainingsläufe, ab 11 Uhr Wertungsläufe; Sonntag, Deutsche Meisterschaft, ab 8 Uhr Trainingsläufe, ab 11 Uhr Wertungsläufe, ab 15.30 Uhr Finalläufe. Bild: abi