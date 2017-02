Hof. Die SpVgg SV Weiden hat am Dienstagabend wiederholt einem Regionalligisten Paroli geboten. Nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Seligenporten in der vergangenen Woche trotzten die Schwarz-Blauen der SpVgg Bayern Hof ein 2:2 ab.

Dabei war der Gastgeber noch gut bedient, denn bei besserer Chancenauswertung hätte es laut Trainer Franz Koller eigentlich nur einen Sieger geben müssen: "Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Unsere Chancenauswertung ist aktuell nicht gut, da haben wir Nachholbedarf. In Sachen Effektivität konnten wir uns heute von Hof etwas abschauen."Die Wasserwerkelf war über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft, musste aber bereits nach vier Minuten nach einem individuellen Fehler einem Rückstand hinterherlaufen. Als dann nach einer Standardsituation Hof gar auf 2:0 erhöhte, war das Spiel vollends auf den Kopf gestellt. Zuvor scheiterten beispielsweise Josef Rodler und Lukas Hudec mit guten Einschussmöglichkeiten. "Positiv ist, dass wir uns davon nicht umwerfen lassen und auch die Kraft und Ausdauer haben, um zurückzukommen", beschreibt Koller das anschließende Comeback seines Teams. Benjamin Werner und Christoph Hegenbart konnten in der Endphase noch den Ausgleich herstellen."Hut ab vor den Jungs. Wir haben 90 Minuten lang wieder alles rausgeholt, obwohl wir erneut dezimiert waren", so Koller. Der Weidener Coach musste auf Thomas Schneider (leichte Zerrung), Andreas Wendl (beruflich verhindert) und die kranken Florian Reich und Stefan Graf verzichten.Am kommenden Samstag tritt die SpVgg SV Weiden bereits beim nächsten Regionalligisten an. Um 17 Uhr wird sich beim SV Schalding-Heining zeigen, ob die Formkurve weiter nach oben zeigt.SpVgg SV Weiden: Forster - Riester, Jobst, Plößner, Paulus - Devrilen (60. Kießling), Wildenauer, Scherm, Hudec (65. Lang) - Rodler (50. Hegenbart), Werner