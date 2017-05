Polizisten aus Naila entdeckten am Samstagabend eine professionell aufgezogene Cannabisplantage mit knapp 100 Marihuanapflanzen in einem Schuppen. Mittlerweile stellten die Beamten weitere Cannabisprodukte im Kilobereich sowie eine große Menge Bargeld sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft befinden sich vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Drogen im Kilobereich und Bargeld sichergestellt

Vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ursprünglich wegen eines völlig anderen Sachverhalts fuhren die Nailaer Polizisten am Samstag gegen 19.30 Uhr zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Dort trafen sie einen 68-jährigen Berliner und zwei 64 und 42 Jahre alte Frauen aus dem Landkreis Hof an. "Der eigentliche Grund der Ermittlungen rückte aber rasch in den Hintergrund, als die aufmerksamen Beamten deutlichen Marihuanageruch wahrnahmen", berichtet Polizeisprecher Peter Müller in einer gemeinsamen Erklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof.Darauf angesprochen händigten die drei Tatverdächtigen zögernd eine geringe Menge Betäubungsmittel aus, die Polizisten blieben aber weiterhin hartnäckig. Als sie kurz darauf weitere Drogen fanden, nahmen die Beamten das Anwesen genauer unter die Lupe. In einem Schuppen entdeckten die Polizisten eine Cannabis-Aufzuchtanlage mit knapp 100 Pflanzen sowie einem ausgeklügeltem Bewässerungs- und Beleuchtungssystem. Die Staatsanwaltschaft Hof ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme des Berliners und der beiden Frauen an.Bei einer genaueren Durchsuchung der Gebäude mit Unterstützung der Operativen Ergänzungsdienste Hof entdeckten die Ermittler insgesamt rund drei Kilogramm Marihuana, etwa 17 Kilogramm Pflanzenteile und Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. In der Wohnung der 42-Jährigen im Landkreis Hof erschnüffelte ein Rauschgiftsuchhund der Operativen Ergänzungsdienste weitere 500 Gramm Marihuana, die die Beamten sicherstellten.Nach Ermittlungen des Fachkommissariats für Rauschgiftdelikte der Kripo Hof erging am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 68-Jährigen und die zwei Frauen. Außerdem ordnete der zuständige Ermittlungsrichter gegen einen weiteren tatverdächtigen Berliner ebenfalls die Untersuchungshaft an. Den 45 Jahre alten Mann nahmen Bundespolizisten am Donnerstag in der Bundeshauptstadt fest und übergaben ihn an die Rauschgiftermittler der Hofer Kripo. Alle vier Beschuldigten befinden sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalte