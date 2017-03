Freizeit Hohenburg

13.03.2017

Ganz im Zeichen des bevorstehenden Ostermarktes stand die Hauptversammlung des Gartenbauvereins. Über einen frühlingshaften Tag als Dreingabe würden sich die Veranstalter am Sonntag, 19. März, jedenfalls freuen. Das Marktgeschehen setzt um 11 Uhr ein.

122 Mitglieder

Ortsbild verschönern

Mit dabei sind viele Aussteller, die sich auch heuer das Rathaus aufteilen. Von Schmuckwaren bis Korbflechterarbeiten, Gartendekorationen, Ostereier und Blumen reicht das Angebot. Dazu kommen Gewürze, Honig und Alpaka-Wolle aus der Region. Selbstgebackene Kuchen und Torten gibt es auch, und die Kindergartenkinder aus Hohenburg steuern einige Frühlingslieder bei. "Kuchenspenden nehmen wir gerne entgegen", appellierte Vorsitzende Monika, den Verein als Veranstalter zu unterstützen.Die Hauptversammlung erledigte allerdings auch die nötigen Formalien. Von geordneten Vereinsfinanzen berichtete Marianne Eichenseer und verwies daneben auf 122 Mitglieder. Eine ganze Reihe von erfolgreichen Veranstaltungen resümierte Vorsitzende Monika Edenharder. So waren die Hohenburger Gartenbaufreunde beim Rosenfest in Amberg dabei, hinzu kamen mehrere Beiträge zum Ferienprogramm der Gemeinde, die erstmalige Mitgestaltung der Kirwa und der Aufbau des Erntedankaltars.Mit den Kindergartenkindern wurde ein Kartoffelacker angelegt. Bei der herbstlichen Ernteaktion freuten sie sich am Kartoffelfeuer über einen guten Ertrag mit Steckerlbrot und Würsteln. Teilgenommen haben die Hohenburger auch an der Herbstversammlung des Kreisverbandes. An geselligen Veranstaltungen nannte die Vorsitzende den überaus gut angenommenen Krautkopfball in der Faschingszeit und den Herbstball der Gartenbaufreunde zum Abschluss der Saison.Auch in diesem Jahr werden sich die Mitglieder um den Blumenschmuck im Markt kümmern. Gut 50 Blumenkästen werden in den ersten Apriltagen bepflanzt, um damit später die Blumentröge und -kästen beim Rathaus, an den Brücken im Ort, dem Pavillon am Marktplatz sowie an der Kirche und der Mariensäule vor dem Rathaus zu gestalten. Wie jedes Jahr sucht der Verein noch "fleißige Gießer" (Edenharder) zur Pflege dieses Blumenschmucks.