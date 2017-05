Freizeit Hohenburg

Ransbach. (bö) Eine saubere Leistungsprüfung bescheinigten Kreisbrandinspektor Hubert Blödt und Kreisbrandmeister Helmut Braun als Schiedsrichter der Löschgruppe der Ransbacher Feuerwehr. Die Ausbildung hatte Kommandant Andreas Bruckmüller zusammen mit Miriam Lutter, Jürgen Hirsch und Christoph Finn übernommen. Das Leistungsabzeichen in Gold-Rot tragen nun Christoph Finn (Stufe 5) und Markus Finn (Stufe 6). Gold-Grün der Stufe 5 bekamen Miriam Lutter und Daniel Donhauer überreicht. Das Leistungsabzeichen in Gold der Stufe 3 tragen Christina Federl und Maximilian Finn, in Silber Dieter Burkert (Stufe 2) und in Bronze Marco Sperl. Die Löschgruppe ergänzte Jürgen Hirsch als Springer. Kreisbrandinspektor Blödt dankte allen Teilnehmern.