19.01.2017

Von einem gut verlaufenden Vereinsjahr sprach Schützenmeister Reinhard Feldmann bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Mendorferbuch- Egelsheim. Besetzt wurde jetzt auch der Posten des stellvertretenden Schützenmeisters. Die Mitglieder wählten Angelika Schöpper einstimmig in dieses Amt. Für 50 Jahre Treue wurde Barbara Braun geehrt, für 25 Jahre Stefan Weigert.Höhepunkt im Vereinsleben war neben verschiedenen Gesellschaftsschießen das Königsschießen. Als neuer Regent fungiert Thomas Scharl. Schützenkönigin wurde Helga Viehauser. Zum Jugendkönig wurde Philipp Lautenschlager gekürt, als Jugendliesl amtiert Romina Scharl.Beim Rundenwettkampf in der Breitensportklasse belegte die Mannschaft den ersten Platz. In der Einzelwertung erreichten Franz Braun, Doris Koller-Dockter, Vinzenz Metschl und Anton Weber die ersten vier Plätze. An den Landkreismeisterschaften nahmen mehrere Schützen mit Erfolg teil. Erfreulich war für Schießleiter Thomas Scharl die Beteiligung von Jugendlichen am Trainingsschießen. Von geordneten Vereinsfinanzen sprach Anton Weber. In der Vereinschronik blätterte Schriftführerin Doris Koller-Dockter. Fasching feiern die Schützen am Samstag, 11. Februar, im "Schneck-In". Die Mitglieder regten an, das Vereinsleben mit kleineren Preis- und Gesellschaftsschießen attraktiver zu gestalten.