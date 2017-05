Freizeit Hohenburg

14.05.2017

(bö) Zwei neue Wege bereichern die Wanderwegekarte im Lauterachtal. Das Thema "Wandern mit Burgblick" ist für Wolfgang Preibisch aus Hohenburg der Anreiz gewesen, zwei neue Wanderwege rund um Hohenburg auszuschildern. "Jeder der beiden Wanderwege ist etwa drei Kilometer lang", erklärte er bei einer ersten Begehung zusammen mit der Geschäftsführerin des Naturparks Hirschwald, Isabel Lautenschlager und Bürgermeister Florian Junkes. Zu schaffen ist jede Wegstrecke in knapp einer Stunde bei gemütlicher Gangart. Beide Wanderwege sind bereits mit einem weißen Schild und der stilistisch abgebildeten Burg ausgeschildert.

Start für die Rundwege ist die Kunstwanderstation an der Uferprominade in Hohenburg hinter dem Rathaus.Der erste Weg führt zunächst über den Vormarkt, vorbei an der Fuchsenkapelle und die Hammermühlestraße. Man überquert die Lauterach gleich hinter der Hammermühle über die kleine Holzbrücke. Der Weg führt vorbei am Rastplatz. Man überquert die Staatsstraße 2235 erreicht den Berghausener Weg. Nach ein paar hundert Metern hangwärts biegt am auf den Wachholderwanderweg ein und genießt einen einmaligen Blick über das Lauterachtal, weite Teile des Marktes Hohenburg und das dahinterliegende Wahrzeichen, die Hohenburg. Der Weg führt über einen bereits ausgetretenen Steig hinunter zur Salvatorkirche, vorbei am Friedhof in die Uferprominade zur Kunstwanderstation.Der zweite Wanderweg führt von der Kunstwanderstation entlang des Friedhofes. Man biegt die Straße "Kalvarienberg" ein. Nach knapp 200 Meter führt ein kleiner steiler Anstieg links hinauf zum Hohenburger Schwammerl. Entlang des Jurasteiges und des Wachholderwanderweges hat man immer wieder wunderschöne Ausblicke hinüber zur Hohenburg auf der anderen Talseite der Lauterach. Der Weg schlängelt sich hinüber zum Kalvarienberg mit der Kreuzigungsgruppe. Dort findet man auch eine Ruhebank um den wunderschönen Blick über dem Markt Hohenburg mit dem Burgberg dahinter zu genießen. Über die Kreuzwegstationen kehrt man zurück ins Lauterachtal und schon nach wenigen hundert Metern ist man wieder in der Uferprominade an der Kunstwanderstation. Die Wegstrecke führt über wachholderbewachsene Teilstücke. Dieser Wanderweg ist ebenfalls in einer knappen Stunde zu schaffen.Details zu den neuen Wanderwegen findet man auch auf der Homepage des Naturparks Hirschwald.