Kultur Hohenburg

26.01.2017

7

0 26.01.2017

(bö) Einzigartige Bilder aus aller Welt sind noch bis Ende Februar in der Hammermühle in Hohenburg zu sehen. Der Kümmersbrucker Gerhard Donhauser zeigt in Zusammenarbeit mit seinem Spezl Klaus Koller aus Amberg einen Bruchteil seiner schönsten Fotos.

Für den Hobbyfotografen Gerhard Donhauser war es nicht einfach, eine Auswahl aus seinem Fundus zu treffen. "Da soll alles stimmig sein, das sollen Verbindungen zustande kommen" - vom Polarkreis über den Westen der Vereinigten Staaten bis in entlegene Wüsten in Afrika."Es gibt so viele Fotos, an denen auch immer die Begegnung mit Menschen hängt", sagt Donhauser. Jedes Bild könne seine eigene Geschichte erzählen: "Man schaut es an und erinnert sich plötzlich wieder an ein Gespräch, das oft schon jahrelang zurückliegt." Er finde es schön, "wenn Menschen dadurch wieder ins Gespräch kommen: Dazu möchte ich mit meinen Bildern einen kleinen Beitrag leisten".