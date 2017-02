Kultur Hohenburg

17.02.2017

17.02.2017

(bö) Tanzen bis sich die Balken biegen, war das Motto beim Weiberfasching des Frauenbundes in Hohenburg. Zu sehen waren heuer nicht nur ein Gastspiel von Elvis mit seinen Häschen aus der Mutter-Kind-Gruppe, sondern auch die Nachbarzweigvereine wie Vorsitzende Ingrid Kölbl die Frauenbund-Kolleginnen willkommen hieß.

Die Schleichenbergerer

Dazu gesellte sich viel Jungvolk und nicht zuletzt die unübersehbare Gruppe der Schleicherbergerer.Dass die Hohenburger mit der Band D'Rebelln einen Glücksgriff in Sachen Tanz- und Faschingsmusik gemacht hatten, zeigte sich mit der immer gefüllten Tanzfläche, die neben der Bürgerbar der am stärksten frequentierte Platz im Saal war.Die Hohenburger Prinzengarde zeigte einen sauberen Auftritt. Höhepunkt des Abends war einmal mehr der Auftritt der Basl und der anderen Basl, die sich nur einmal im Jahr beim Frauenbundfasching zum Austausch von Neuigkeiten, den Markt-News treffen. Da wurde über den Empfang am Neujahrstag philosophiert, weil da meist politische und geistliche Schwergewichte fehlen, die man gerne dort gesehen hätte.Hinter vorgehaltener Hand erzählten sie sich, dass Adertshausener Mitglieder in Hohenburg einen Aufnahmeantrag unterschrieben haben. Die Schleicherbergerer wurden von oben bis unten durchleuchtet und sich die Frage gestellt, warum die Bergerer die Marktkirche eher meiden. Und was bei der besonderen Geburtstagsfeier im Bürgersaal so alles geboten war, das wissen jetzt auch alle.