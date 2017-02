Kultur Hohenburg

28.02.2017

19

0 28.02.201719

Das Motto von Bürgermeister Florian Junkes beim Faschingszug in Hohenburg war heuer "Halt dich raus": Für die Organisation hatte er den Obernarren Johann Wolfsteiner gefunden. So konnte Junkes sich genüsslich zurücklehnen und den Gaudiwurm an sich vorbeiziehen lassen.

(gfr) Gut 100 Maschkerer waren auf dem Hohenburger Highway unterwegs, Gruppen aus allen Orten der Gemeinde - und an der Spitze das bunt zusammengewürfelte Blasorchester, das Takt und Marschtempo vorgab und von einem gefährlichen Piraten dirigiert wurde, der irgendwie an Johnny Depp erinnerte: Johann Wolfsteiner hat in alten Aufzeichnungen der Gemeinde Beweise dafür gefunden, dass Hohenburg einst eine Faschingshochburg gewesen sein soll und dass das wieder so wird, dafür legt sich der Hohenburger Obernarr kräftig ins Zeug. Seit zwei Jahren hat Hohenburg ein Faschingskomitee, mit Leo I. und Lena I. ein Prinzenpaar und dann auch eine zackige Prinzengarde.Aber um dem "Nachschub" für Kindergarten und Schule ist es schlecht bestellt, so dass der Schaller-Hof die Eierproduktion des letzten Vierteljahres unter Hohenburgs jungen Männern verteilen ließ, um deren Aktivitäten etwas anzuheben. Appetit wird die Jungbauernschaft schon bekommen haben, denn einem bunten Huhn ist es gelungen, der Stallpflicht zu entfliehen, um die Eier unter die Jungmänner zu bringen. Ein etwas weiterer Abschlag aus dem Golfclub macht die Runde in Hohenburg, denn der Abschlag soll im Friedhof gelandet sein.Keine Angst hatte eine Herde Schafe vor dem im Raum Hohenburg gesichteten Wolf: Wenn er aber kommt, dann rennen sie einfach weg. Einmalig im süddeutschen Raum ist das Fledermaushaus, aber die nachtaktiven Jäger brauchen Nahrung, die ihnen eine fast ausgestorbene Rinderrasse, das Hohenburger Rotvieh, liefern kann. So streift nur noch eine kleine Herde dieser roten Rinder in den dichten Wäldern um Hohenburg rum. Sicher saß die "Steinerne Jungfrau" in ihrem Prunkwagen, aber vor dem Original an der Lauterachtalstraße sollte man sich als Autofahrer in Acht nehmen, ein paar Felsbrocken könnten da immer runterfallen.Beim Rathaus verfolgten viele Schaulustige den Faschingszug, der hier in ein buntes Treiben überging.___Weitere Bilder im Internet: