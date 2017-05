Kultur Hohenburg

12.05.2017

3

0 12.05.2017

Ein Faible für Gestalten und Malen hat Brigitta Weigl (rechts), bis Ende Juni ist eine Auswahl ihrer Bilder in der Hammermühle von Beate Schaller (links) in Hohenburg zu sehen. "Die Kunst empfinde ich als einen Verbündeten meines Lebens", sagt die Frau aus Maxhütte-Haidhof. Durch den Besuch verschiedener Akademien im In- und Ausland habe sie ihren ganz eigenen Stil geformt. Wenn jeder Betrachter ihrer Werke ein Stück positive Ausstrahlung mitnehme, dann sei sie zufrieden, erklärt Weigl. Ihre Gemälde sind in Öl und Mischtechnik, als Motive finden sich Landschaften, Stilleben und Tiere. Aber auch abstrakte Bilder gehören dazu. Ihre Werke seien eine "gekonnte Konstituierung und abstrakte Verfremdung". Nicht die Schnelligkeit sei hier von Bedeutung. Detailverliebtes, experimentierfreudiges Arbeiten lasse zeitlose Darstellungen entstehen, erklärt die Künstlerin. Bild: bö