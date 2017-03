Kultur Hohenburg

20.03.2017

Die Trachtenkapelle Hohenburg gilt als einer der großen Kulturträger ihrer Heimatgemeinde und darüber hinaus.

Ersatz wird schwierig 186 Mitglieder zählt derzeit der Musikverein der Hohenburger Trachtenkapelle. Ihr Konzertorchester bilden etwa 35 Musiker. Weitere 20 junge Leute sind in Ausbildung, von denen bereits 15 im Jugendorchester mitspielen. Dazu kommen noch Blockflötenschüler.



Als schwierig bezeichnete es Vorsitzender Markus Mitschke, einen Ersatz für etwa 30 junge Leute zu finden, die in den vergangenen sieben Jahren mit dem Musizieren aufgehört haben. "Bisher haben wir die Musiker immer wieder ersetzen können, doch irgendwann stoßen wir auch an unseren Grenzen." Die demografische Entwicklung und das große Angebot an Freizeit-Aktivitäten "haben uns längst eingeholt", merkte er an. (bö)

Doch Vorsitzender Markus Mitschke weiß: "Jeder Verein muss auf die Jugend bauen, um weiter vorwärts zu kommen." Das sei nicht immer einfach. Die Trachtenkapelle habe in den vergangenen Jahren viel Kraft und Zeit in die Ausbildung investiert, um dem allgemeinen Trend sinkender Aktiven-Zahlen gegenzusteuern.Von 27 Auftritten im vergangenen Jahr berichtete Mitschke bei der Jahreshauptversammlung im Musikstadel. Die Trachtenkapelle habe sich nicht nur musikalisch gut entwickelt.Dass in Hohenburg hervorragende konzertante Blasmusik gespielt wird und auch das Vereinsambiente passt, war laut Mitschke das Ziel des Vorstands in enger Zusammenarbeit mit dem musikalischen Leiter Michael Schäfer und der Leiterin des Nachwuchsorchesters, Anja Paulus.Wie dem Kassenbericht von Elisabeth Geitner zu entnehmen war, haben die Heiz- und Betriebskosten für den Musikstadel die Vereinskasse wieder arg gebeutelt: "Aber irgendwie haben wir es immer geschafft, einen Weg zu finden." Große Ereignisse waren das vorweihnachtliche Konzert in der Pfarrkirche und der Auftritt für einen Fernsehbeitrag zur Darstellung des Naturparks Hirschwald. Dazu kamen Kirchenfeste, Festzüge und das Vatertagfest."Für dieses Jahr stehen bereits 32 Auftritte im Terminkalender, da kommen sicherlich noch einige dazu", meinte Markus Mitschke. Fix sind das Feuerwehrfest in Velburg (Sonntag, 11. Juni), eine Fahrt in die Eifel (Wochenende 24./25. Juni), ein Jugendkonzert (Samstag, 1. Juli), die Hohenburger Kirchweih (Samstag, 29. Juli), die Amberger Luftmeile (Sonntag, 24. September), die Allersburger Wiesenkirchweih (Sonntag, 1. Oktober) und als Höhepunkt ein vorweihnachtliche Konzert (Sonntag, 17. Dezember).Für Bürgermeister Florian Junkes ist die Trachtenkapelle ein besonderer Kulturträger des Marktes, der mit seiner breiten Mischung aus aktiven und passiven Mitgliedern das Vereinsleben bereichert. Vonseiten des Nordbayerischen Musikbundes würdigte stellvertretender Kreisvorsitzender Horst Bauer das Einstehen der Hohenburger für die Blasmusik. Er merkte an, dass eine Gemeinde ohne Musikkapelle wie eine Kirche ohne Glocke sei.Für zehn Jahre aktives Musizieren wurde Julian Schwarz geehrt, für 20 Stephanie Lenz und Christian Kopp und für 30 Karl Lorenz.