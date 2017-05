Kultur Hohenburg

Werke des Künstlers Friedensreich Hundertwasser waren dieser Tage im Kindergarten St. Konrad ein großes Thema für die Mädchen und Buben. Jetzt sind Nachbildungen zu bewundern.

Mendorferbuch. (bö) Ausführlich wurden mit den Kleinen verschiedenste Werke Hundertwassers mit Kindergartenleiterin Sieglinde Siegert besprochen und eigene Ideen, Farb- und Formenwahl zusammengestellt. Der Hundertwasserturm in Abensberg dienete als Inspiration für eigene Kunstwerke. Mit Eifer waren die neun Vorschulkinder am Basteln, um die gespendeten Bretter aus einem Allersburger Sägewerk zu bemalen. So entstanden eigene kleine Kreationen. Ästhetische Bildung ist seit jeher Bestandteil des bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans. Besonders in Mendorferbuch wird auf die Förderung der Kunst viel Wert gelegt.Kopf, Herz, Motorik und das Spiel sind wichtige Ausgangspunkte für kreative Umsetzungen. Durch Aktionen mit bunten Farben und Materialien hatten die Kinder die Möglichkeit, zu entwerfen, zu erfinden, zu gestalten und so ihre Freude an ihrer künstlerischen Arbeit zu entwickeln. Auch im nahen Waldspielplatz können die Kinder ihre Umwelt kennenlernen, erforschen und mit Naturmaterialien kreativ sein.Die Hundertwassertürme schmücken jetzt die Einfahrt des Kindergartens und laden zum Besuch ein. Eine gute Gelegenheit wäre dazu beim Kindergartenfest von St. Konrad am Sonntag, 28. Mai, ab 14 Uhr.