Kultur Hohenburg

12.03.2017

(bö) Frische Farben zwischen Raum und Wind prägen bis Ende April das Ambiente der Hammermühle in Hohenburg. Es sind geometrische Formen oder Räume in der Natur, die oft auf menschliches Eingreifen zurückführen, erzählt Alexandra Schick-Ries zur Philosophie ihrer Werke. Wiederkehrende Motive aus verschiedenen Perspektiven betrachtet dominieren bei den ausgestellten Arbeiten das Ensemble.

In der Ausstellung "Zwischen Raum und Wind" zeigt sie nun Baum- und Landschaftsbilder. Die Malerin findet ihre Motive stets im Alltäglichen und gibt dem Gewöhnlichen durch die Wahl der Perspektive und der Bearbeitung einen überraschenden Blick. Es gibt Kiefern zu sehen, die wie krumme Säulen in der Landschaft stehen, blattlose Buchen oder Herbstäcker mit Strohballen - darüber der Himmel. "Für mich ist das Malen auch ein Ausgleich zu meinem Beruf als Architektin", erzählt sie beim Aufhängen der Bilder. Schick-Ries arbeitet gerne im Freien. Das kann auf Reisen passieren oder in ihrer Oberpfälzer Umgebung. Hier entstehen auch spontan die Skizzen, die später im Studio als Grundlage für ihre Ölmalerei dienen. Viele der Atelier-Arbeiten werden durch mehrfache Überlagerungen von Farbschichten erstellt, wodurch das Leuchten der Bilder entsteht.Alexandra Schick-Ries lebte einige Jahre in San Francisco, wo sie Malerei am College bei Glen Moriwaki und Hellen Stanley studierte. An der Sommerakademie Salzburg belegte sie eine Klasse bei Tone Fink. Sie lebt und arbeitet als Malerin und Architektin in Regensburg. Seit 2008 betreibt sie mit Sepp Schick ein Maler-Atelier.