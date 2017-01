Kultur Hohenburg

24.01.2017

0 24.01.2017

Ransbach. (bö) Zum Faschingsball hatten der Schützenverein D'Lautrachtaler in sein Heim eingeladen.

Der Schlachtruf

Frösche und Piraten

Neben vielen Besuchern, die nicht nur aus den eigenen Reihen kamen, konnte Schützenmeister Matthias Sperl mit launigen Worten auch die Hohenburger Kindergarde zu einem ihrer ersten Auftritte begrüßen. Hofnarr Johann Wolfsteiner samt seinem Begleitteam machte es sichtlich Freude, den Schlachtruf "Flatter, flatter" - frei nach der großen Hufeisennase kreiert - auch nach Ransbach zu tragen.Prinz Leonhard I. und ihre Lieblichkeit Lena I. eröffneten mit ihrem Walzer den kurzweiligen Abend. Dass die Tanzfläche immer sehr gut gefüllt war, darum kümmerte sich das Duo Montana mit Schlagern und stimmungsvoller Musik.Als beste Masken wurden Frösche und Piraten prämiert. Dazu gesellten sich Rotkäppchen, die Ransbacher Wellnessmädels und goldgelbe Bananen.Es ging so richtig rund im Schützenheim, wo es ansonsten beim Schießen immer nur ruhig und leise abläuft, damit die Konzentration nicht gestört wird - aber im Fasching ist eben alles anders, so eben auch in Ransbach.