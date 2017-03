Kultur Hohenburg

29.03.2017

8

0 29.03.2017

Bruder Stefanus hat den Hohenburgern beim Starkbierfest ordentlich die Leviten gelesen. Unter anderem ging es um Krawallmacher, die Autofenster einschlagen, und das Wirtshaussterben.

Signale für Kinderboom

Hohenburger Bürgerwehr

An der Uhr gedreht

Dazulernen kann übrigens immer der Bürgermeister, selbst wenn es nur das Beherrschen eines Smartphone ist Bruder Stefanus über Florian Junkes

Dort gibt es kein Wirtshausverbot wie anderswo in der Gmoa. Bruder Stefanus zum Allersburger Dorfhaus

(bö) Im Wein liegt bekanntlich die Wahrheit - in Hohenburg liegt sie aber im Hopfen. Vor allem dann, wenn zur Starkbierzeit Stefan Lindern in die Rolle des Bruders Stefanus schlüpft und bei einer Fastenpredigt im Sportheim den Hohenburgern gehörig die Leviten liest."Dazulernen kann übrigens immer der Bürgermeister - selbst wenn es nur das Beherrschen eines Smartphones ist", sagte er. Dass der so viel Salz aufs Ei draufhaue wie beim Zylinderzug, der Hohenburger Variante des Fischzugs, nannte er eher Verschwendung. "Denn damit hätte man auch den Radweg von Allersburg nach Ransbach salzen können." Ihm sei auch zugetragen worden, dass man in der Gmoa Autos aus dem Weg geräumt habe anstatt die Schneemassen.Ganz aktive Beiträge für einen Kindersegen sollen in Allersburg mit einer Doppelhochzeit betrieben werden, sei ihm auch zugesteckt worden. "Das sind Signale für einen Kinderboom und die will ich sehen. Oder soll ich mich künftig Bruder Thomas nennen."An den Gemeindechef gerichtet meinte er, dass dessen heimliche Versuche für einen Aufzug im Rathaus kein Katapult für die Seligkeit sein könnten. Da empfahl er dem Bürgi, doch realistisch vorzugehen. Ein Heizschwammerl zum Trocknen des Jugendheims wäre fast ein Fall für die Brandversicherung geworden. Doch da hat der Bürgermeister auch in seiner Eigenschaft als Feuerwehrvorsitzender die Gemeinde wieder einmal gerettet. "Wo das Einsatzbuch der Hohenburger Floriansjünger seitdem geblieben ist, kann man jetzt nur noch ahnen."Dass ausgerechnet ein paar Österreicher der Steinernen Jungfrau von Allersburg nur einige Tonnen Kalkstein abringen konnten, beweist aus Sicht von Bruder Stefanus die Hartnäckigkeit des weiblichen Geschlechts, auch wenn es nur Geröll war. "Darauf ein kräftiges ,Durst vobiscum'".Ob sich die Österreicher jetzt auch um die Sanierung der Allersburger Brücke kümmern werden, habe er noch nicht in Erfahrung bringen können, meinte er.Das Allersburger Dorfhaus habe allen anderen eines voraus: "Denn dort gibt es kein Wirtshausverbot wie anderswo in der Gmoa." Dass Krawallmacher Autoscheiben einschlagen, verurteilte Bruder Stefanus ganz entschieden: "Das Problem wäre ganz einfach mit einer Hohenburger Bürgerwehr mit Reservistenstatus zu lösen". Diese legte er dem Bürgermeister sehr ans Herz.Dass Selbstverteidigungskurse im Markt sehr gefragt sind, liege wohl an der einen oder anderen verteilten Schelln. Aber da könne er nur so viel dazu sagen, dass gute Ratschläge auf den Kopf und schlechte unter die Gürtellinie gehen.Bruder Stefanus wusste trotz seines Eremiten-Daseins sehr genau Bescheid über die Fertiggarage und das Metermaß, anonym gelieferte Waschbecken und die verbesserungsbedürftige Schallisolierung des Sportheims, um Beschwerden wegen Ruhestörung zu verringern. "Mich hat das freilich nicht gestört". Das Wirtshaussterben komme ihm außerdem so vor wie die sieben Leben einer Katze: "Einfach aufmachen und wieder zumachen. Und das sieben Mal, denn das Jahr ist ja noch lang."Nicht entgangen ist ihm auch die neue Freimaurerloge. Letztlich glaube er schon an Paulchen Panther, der sich an der Kirchturmuhr zu schaffen machte und die Zeit zurückgedreht hat. "Darauf ein kräftiges ,Maß vobiscum'. Auf die Schandtaten und den Golfer vom Schleicherberg, der gerne im Friedhof ein ,Hole in One' erzielen möchte."