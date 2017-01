Kultur Hohenburg

25.01.2017

Manchmal gab es einen dafroan, manchmal auch einen dasuffan Wastl - je nach Witterung. Seit 1771 tragen die Hohenburger am Gelübdetag eine Statue des Heiligen Sebastian durch ihren Markt.

Der Fahnenmarsch Im weltlichen Teil des Sebastianifests zog man einst mit Musik von Wirtshaus zu Wirtshaus. Gehalten hat sich der Brauch, dass zum Ende der Prozession die Trachtenkapelle den Fahnenmarsch spielt. Dann ging es darum, wer eher im Vereinslokal war: Fahnenträger oder Musiker? Vor ein paar Jahren ließ man die Fahnenträger ins Leere laufen - weil nur die Hälfte der Musiker aufspielte, während die anderen schnell ins Wirtshaus einrückten. (bö)

(bö) Die Sebastianiprozession gehört zu den ältesten gelebten christlichen Bräuchen in der Region. Seit 1771 halten die Lauterachtaler ihr Versprechen, zu Ehren des Pestheiligen St. Sebastian an seinem Namenstag oder am darauffolgenden Sonntag eine fast lebensgroße Statue in einer Prozession durch den Markt zu tragen. Begleitet wurde der Marsch diesmal von Pfarrer Hans Jürgen Zeitler mit dem Allerheiligsten unter dem Himmel, wie dies sonst nur an Fronleichnam zu sehen ist. Dazu gesellten sich die Trachtenkapelle Hohenburg, Bürgermeister Florian Junkes samt Marktrat, die Vereine und die Bevölkerung.1770 hatte es im Lauterachtal eine Missernte gegeben. In den Wintermonaten wütete wegen fehlender Nahrungs- und Futtermittel der Hungertyphus im Markt. Die Pest kam dazu und auch von einem gewaltigen Viehsterben berichtet die Geschichtsschreibung. Hilfe von auswärts war nicht zu erwarten, selbst die Kammern des bischöflichen Hofkastens (jetziges Rathaus) sollen leer gewesen sein. In ihrer Not wandten sich die Hohenburger an den vielverehrten Pestheiligen St. Sebastian mit dem Gelübde, an seinem Namenstag eine Statue durch den Markt zu tragen, damit dieses Unheil fortan vom Markt fernbleibe.Bis weit in die 1950er-Jahre wurden bei diesen Prozessionen noch die Hohenburger Zunftstangen mitgetragen. Seit 15 Jahren sind Sebastian Weber, Andreas Weber und Alexander Dieling die Sebastianiträger, seit fünf Jahren ist Manuel Wittl dabei. Noch 1930 war die Heiligenfigur an diesem Festtag mit Silberketten und Talern behängt und die Trage mit Papierblumen und bunten Christbaumkugeln verziert, schreibt der Hohenburger Heimatchronist Friedrich Spörer. Nur ein einziges Mal fiel der Umzug aus: 1942 war er wegen "Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" verboten.