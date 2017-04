Politik Hohenburg

07.04.2017

6

0 07.04.2017

Zur Breitbanderschließung fasste der Marktgemeinderat den Beschluss, dass mit dem erweiterten Förderverfahren zusätzliche Gebiete für das schnelle Datennetz ausgebaut werden sollen. Die Petition zu den Ausgleichszahlungen für Anrainer des Truppenübungsplatzes war ebenfalls ein Thema.

Fördermittel beantragt

Haushalt abgeschlossen

Petition wieder in Berlin

Thema Radweg Der geplante Radweg von Allersburg nach Ursensollen wird wohl heuer noch öfter auf der Tagesordnung zu finden sein.



Alois Siegert und 2. Bürgermeister Manfred Braun schlugen vor, dass die Trassenführung bei einer Anliegerversammlung und der Teilnahme von Vertretern des Landratsamtes Amberg-Sulzbach besprochen und geklärt wird. Denn: "Die Grundstückseigentümer werden nur zustimmen, wenn die Unterhaltungs- und Wiederherstellungskosten vom Markt oder dem Landkreis getragen werden". Geschäftsleiter Theo Fochtner verwies dazu auf die Regelungen des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes für ausgebaute Feld- und Waldwege, die zwar in die Baulast der Gemeinde übergehen, deren Unterhaltskosten aber zu 75 Prozent auf die Anlieger umzulegen sind, so sei die Gesetzeslage.



Bürgermeister Florian Junkes sagte eine Bauausschusssitzung und eine Eigentümerversammlung zu diesem Thema im Dorfgemeinschaftshaus Allersburg zu. (bö)

Der Markt hat bereits ein Förderverfahren nach der bayerischen Breitbandförderrichtlinie angestoßen. Aufgrund der von einem Netzbetreiber angebotenen Wirtschaftlichkeitslücke für diesen Ausbau stehen noch etwa 650 000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Diese will die Verwaltung nutzen, um eine großflächige Breitbandverfügbarkeit herzustellen. Dazu muss ein weiteres Förderverfahren durchlaufen werden, so Junkes.Der Markt hat bereits die Fördermittel im Rahmen des Bundesförderprogrammes für Planungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 50 000 Euro beantragt. Damit können die Beratungsleistungen und die Kosten für einen Glasfasermasterplan abgedeckt werden. Die Erschließung der Grundstücke mit Glasfaser erfolgt nur bis zum Grundstück. Die Obergrenze für die Wirtschaftlichkeitslücke im Auswahlverfahren wird auf 720 000 Euro festgesetzt, so die einstimmige Beschlussfassung. Beauftragt wird die Firma IKT Regensburg.Über das Adertshausener Funkloch jedoch ärgert sich nach wie vor Marktrat Sebastian Schärl. Wie dazu Bürgermeister Florian Junkes aus einem Antwortschreiben des Bayerischen Wirtschaftsministeriums informierte, hat die Deutsche Telekom schon mehrmals versucht, Verbesserungen im Bereich der Truppenübungsplatzrandlage zu erreichenWie Geschäftsleiter Theo Fochtner in der Marktratssitzung informierte, wurde der Haushalt für das Jahr 2016 mit 4 058 527 Euro abgeschlossen. Auf den Verwaltungshaushalt entfielen 3 051 853 Euro, auf den Vermögenshaushalt 1 906 674 Euro. Bürgermeister Florian Junkes erklärte aus einer Sitzung des Schulverbandes Ursensollen: Für die Mittelschule Ursensollen soll eine neue Schulküche angeschafft werden.In der Sitzung hieß es, die Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise für die Sanierung des Pfarrhauses in der Nikolaus-Erb-Straße stehe noch aus. Dazu wartet man noch auf die Mitteilung der Kirchenverwaltung. Für die Bundestagswahl sind Wahlhelfer gesucht. Interessenten können sich bei der Gemeindeverwaltung melden. Johann Seitz informierte darüber, dass 18 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Mendorferbuch-Egelsheim im Friedhof und am Kinderspielplatz Stauden zurückgeschnitten haben.Jetzt fehlen noch der Anstrich des Leichenhauses und Ausbesserungen am vorgelagerten Pflaster. Er regt auch an, dass am Hütberg ein Füllsender errichtet werden soll, um den Handyempfang im Bereich von Mendorferbuch, Lohe und Hirschwald zu verbessern. Dazu wird nun eine Anfrage an die Deutsche Telekom gerichtet.Marktrat Georg Reis berichtete von Schäden am Waldwirtschaftsweg "Pfeiffertalweg". Doch wer ist jetzt für die Ausbesserung zuständig? Dazu will Bürgermeister Florian Junkes mit den Anliegern und Hauptnutzern über die Wiederherstellung des Weges Kontakt aufnehmen.In der Gesamtbetrachtung der Kindergärten St. Jakobus in Hohenburg und St. Konrad in Mendorferbuch wird von den Kirchenstiftungen Hohenburg und Adertshausen für das Abrechnungsjahr kein Förderantrag nach der Landeskindergartenregelung beim Markt Hohenburg gestellt.Zum Sachstand der Hohenburger Petition zu einer gerechten Verteilung der Ausgleichleistungen für das Gebiet des Truppenübungsplatzes Hohenfels informierte Junkes, dass sie jetzt von ihm als natürliche Person aufrechterhalten wird. Nach einer kurzen Abhandlung im Bayerischen Landtag wurde der Schriftsatz wieder dem Petitionsausschuss des Bundestages zugeleitet. Eine Eingangsbestätigung liege dem Markt Hohenburg allerdings noch nicht vor.In der Sitzung sprach Sebastian Schärl davon, dass die beiden Gemeinden Hohenfels und Velburg seit 1974 etwa 4,5 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen für entgangene Liegenschaftssteuern aus dem Truppenübungsplatz erhalten haben.