17.03.2017

Es kommt nicht alle Tage vor, dass bei politischen Parteien junge Leute in die Führungsriege nachrücken und Verantwortung übernehmen. So geschehen beim CSU-Ortsverband Hohenburg.

Neuwahlen CSU-Hohenburg



Vorsitzender: Bastian Wittl



Stellvertreter: Moritz Kölbl , Manfred Braun und Johannes Reindl



Schatzmeister: Dominik Alberter



Schriftführerin: Stephanie Jung



Besitzer: Michael Schießl , Florian Junkes , Sebastian Schärl , Sebastian Mändl , Gerhard Schärl , Patrik Jäger und Hans Seitz



Kassenprüfer: Reinhard Feldmann und Franz Kellner



Delegierte in die Kreisvertreterversammlung: Bastian Wittl , Johannes Reindl und Manfred Braun . (bö)

(bö) Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Schneck In in Mendorferbuch erfuhr der Vorstand eine erhebliche Verjüngung, die Verantwortlichen sprachen schon von einer Signalwirkung. Zum neuen Vorsitzenden wählte die Mitgliederversammlung Bastian Wittl.Sehr viele Themen aus der großen Politik brennen den Menschen derzeit unter den Nägeln. "Es ist eine große Unruhe zu verspüren, die bis in unsere Familien hineinreicht", merkte Bürgermeister Florian Junkes an. "Derzeit ist es doch so, dass jeden Tag neue Thesen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump und des türkischen Ministerpräsidenten Recep Erdogan die Lufthoheit über unseren Stammtischen bestimmen. Doch unser Ziel muss es sein, dafür zu sorgen, dass bei den anstehenden Wahlen wieder mehr Bürger zu den Urnen kommen."Aus dem Gemeindebereich informierte Junkes, dass im vergangenen Jahr die Gemeinde mit verschiedenen Baumaßnahmen ein Stück nach vorne gebracht werden konnte. "Insgesamt gesehen, können wir von einer positiven Entwicklung sprechen".Anstehende Themen sind der Ausbau der Breitbandversorgung, die Sanierung von Brücken und Straßen und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. "Eine diffizile Aufgabe wird mit den angedachten Änderungen des Flächennutzungsplanes auf uns zukommen. Um dies bewältigen zu können, müssen wir zusammenstehen", so Junkes, der nach zwölf Jahren an der Spitze des CSU-Ortsverbandes sein Amt abgab. Schade fand er vor der letzten Kommunalwahl die Abspaltung der unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) vom Bündnis mit der CSU.In der Hohenburger CSU-Jahreshauptversammlung hob Kreisrat Sebastian Schärl die Bedeutung der beiden Nato-Truppenübungsplätze als wichtige Einrichtungen zum Erhalt der Sicherheit hervor. Er übte aber auch Kritik an dem bis heute nicht eingelösten Versprechen des Landtages und Staatsregierung aus 1981, dass alle Anrainergemeinden Ausgleichsleistungen erhalten und nicht nur vier bevorzugt werden sollen. Er stellte fest, dass die Mehrheit der Anrainerkommunen die Behördenfehler ausbaden und Lasten einseitig tragen müssten. Vor allem beklagte der Kreispolitiker, dass die Fehler in bayerischen Spitzenbehörden der Politik zwar bekannt seien, sie aber wegen fehlenden politischen Willens nichts dagegen unternehme.Das Signal nannte er verheerend, weil der Eindruck entstehe, die Politik löse die Probleme nicht, "die wir vor Ort haben". Ändere sich nichts, sei das bewusste Entscheidung gegen Anrainergemeinden und ihre Bürger, denen wegen der Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereitschaft besondere Opfer abverlangt werden.