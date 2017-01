Politik Hohenburg

Sie verloren ihr Hinterland und wurden mit 80 Grenz-Kilometern im Landkreis an den Rand gedrängt. Sie mussten Land für militärische Zwecke abtreten. Nicht alle Anrainergemeinden der Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels bekommen dafür einen Ausgleich. Hohenburg macht das jetzt zum Thema im Bundestag.

Kritik: Behördenversagen

"Falsch informiert"

Politischer Druck

Appell: Anrainer sollten sich zusammentun In Hohenburg glaubt man bereits, die erste Reaktion aus Berlin zu kennen: Der Bund werde sich darauf berufen, dass es nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes Aufgabe des Landes ist, wirtschaftliche Beeinträchtigungen und Lasten in bestimmten Gebieten auszugleichen. Sollte der Bundesfinanzminister die Grundsätze für Finanzausgleichsleistungen des Bundes an Gemeinden (Artikel 106, Absatz 8 Grundgesetz) aufgrund des Vorstoßes aus Bayern lockern, befürchten die Verlierergemeinden, dass die vier bisherigen Gewinner aufgrund der gemeindlichen Gebietsordnung und bayerischen Verteilpraxis erneut die Nutznießer sein werden. Die Hohenburger appellieren daher an alle betroffenen Gemeinden, die Lage nach dem Beschluss des Landtages bald gemeinsam zu beraten und den Einsatz für ihre Belange zu verstärken. Schließlich teilten sie alle die Auffassung, dass die Lösung des Übungsplatz-Problems gerecht sein muss. (bö)

Ausgleichpraxis spaltet Die derzeitige Ausgleichspraxis spaltet seit Jahrzehnten die Oberpfälzer Übungsplatz-Regionen in Gewinner- und Verlierergemeinden. Nach Überzeugung Hohenburgs wäre mit einer korrekten Informationspolitik an das Parlament in den 1980er-Jahren zugleich die misslungene und fehlerhafte Gebietsreform von 1970 für das im Übungsplatz gelegene Areal korrigiert worden.



Sie hatte auch die Eingliederung der Hohenburger Burganlage in den Markt Hohenfels zur Folge - nach Meinung der Hohenburger eine Schande für den bayerischen Rechtsstaat.



In der Petition wird auch beklagt, wie stiefmütterlich der Freistaat in der Vergangenheit mit den Lasten und den Leistungen der Anrainer im Interesse der Sicherheit umgegangen ist. Ihnen sei mit Gleichgültigkeit statt mit Anerkennung und Wertschätzung begegnet worden, kritisieren die Hohenburger. Eine Landkarte aus der Staatskanzlei belege diese Ignoranz mit der fehlerhaften Zuordnung von Kommunen als Anrainergemeinden: Als solche ist hier Ensdorf ausgewiesen.



Hohenburg erkennt die Bemühungen der örtlichen Abgeordneten um eine Problemlösung gerade in den vergangenen Jahren an. Nach Einschätzung der Gemeinde zeigte aber die Landespolitik in München bei der Lösung des Problems keinen Willen, die Behördenfehler aufzuklären.



Die Marktgemeinde begrüßt jetzt umso mehr das einstimmige Abstimmungsergebnis des Innenausschusses des Landtages zur Petition - mit der Empfehlung, auch den Bundestag damit zu befassen. Lobend wird von Hohenburger Seite die Gesprächsbereitschaft des Innenministeriums jetzt, nach den Beratungen im Landtag, hervorgehoben. Zugleich warnt die Gemeinde aber davor, dass für die bayerischen Fehlleistungen nun Berlin den Schwarzen Peter zugeschoben bekomme. (bö)

Von Paul BöhmAmberg-Sulzbach. Die beiden Sperrgebiete sind wegen ihrer zentralen militärischen Bedeutung in Bayern und Deutschland ein wichtiges "Konto" für die äußere Sicherheit, von dem alle Staatsbürger "abheben". "Einzahlen" ohne Gegenleistung muss aber die Mehrheit der Anrainerkommunen in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neumarkt, Neustadt an der Waldnaab, Regensburg und Schwandorf. Nur vier - der Markt Hohenfels, die Städte Velburg, Grafenwöhr und Eschenbach - gehören in der Oberpfalz zu den Gewinnern: Sie erhalten Ausgleichsmittel vom Bund.Das ist ungerechet, findet Hohenburg: In einer Petition an den Landtag ("Petition gegen Ungleichbehandlung - Landtag wurde in die Irre geführt und zog falsche Schlüsse") erinnert der Marktgemeinderat jetzt an das Versprechen von Landtag und Staatsregierung in den 80er-Jahren, dass alle Anrainer gleichermaßen Ausgleichsmittel erhalten. Es ist bis heute nicht eingelöst.als "Verlierergemeinde" hat 19 Übungsplatz-Kilometer auf seinem Gebiet und musste zweimal (1937 und 1951) für militärische Zwecke (Hinter-)Land abtreten - mit fatalen Folgen für die Demografie. Laut Eingabe an das Parlament ist Behördenversagen in den bayerischen Ministerien das Problem - und die Ursache dafür, dass die Anrainer nicht gleich behandelt werden. Die Marktgemeinde fordert mehr Aufklärungswillen, um Versäumnisse im Regierungshandeln aufzudecken.In der Lauterachtalgemeinde rätselt man, warum sich die Exekutive in München so schwer tut, Fehler einzugestehen. Weiß man doch in Hohenburg: Jeder macht Fehler - auch Juristen. Die Eingabe der Kommune listet ihrer Meinung nach schwere, aber vermeidbare behördliche Fehlleistungen auf. Diese hätten dazu geführt, dass Hohenburg wie die übrigen sieben betroffenen Gemeinden des Landkreises nicht zu den Nutznießern der Ausgleichsmittel gehört.Der Petition zufolge haben die Behörden die Rechtslage der kommunalen Gebietszugehörigkeit der Grafenwöhrer und Hohenfelser Militäranlagen bei den entscheidenden Abstimmungen im Landtag nicht geprüft und damit den Gesetzgeber falsch informiert.Laut kommunaler Gebietsgliederung von 1970 sollte es nur vier Nutznießer geben: Weil der wichtige Hinweis auf die Rechtslage im Landtag 1981 unterblieben sei, waren für die Parlamentarier die Aussagen der Ministerialbeamten von Bedeutung, die laut Sitzungsprotokollen immer von 20 Anrainergemeinden sprachen. Diese fehlerhaften Informationen der Exekutive führten nach Auffassung Hohenburgs den Landtag dahingehend in die Irre, dass alle 20 Anrainer zu Profiteuren werden können, wenn der Bund Ausgleichsmittel gewährt. Der Wille von Landtag und Staatsregierung war es immer, dass alle Anrainer in der Oberpfalz profitieren. Daher schlussfolgern die Hohenburger, dass der Landtag bei korrekter Information (nur vier statt 20 Kommunen) einvernehmlich eine Ausgleichsregelung durch Korrektur der 1970 erlassenen Gebietsordnung mit allen 20 Anrainergemeinden herbeigeführt hätte.Eine Neugliederung war nach Hohenburger Auffassung 1981 erreichbar, da der Bund damals noch keinen Ausgleich gewährte. Landtag und Staatsregierung hätten zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit damit politischen Druck ausgeübt, dass das Bemühen um Bundesausgleichsmittel von Bayern aus eingestellt werde, wenn eine Neuordnung der Militärgebiete durch die Anrainer scheitere.Bei einem drohenden Verzicht auf diese Zahlungen hätten nach fester Überzeugung Hohenburgs auch die vier begünstigten Gemeinden einer neuen Gebietsgliederung zugestimmt. Damit wäre einer Gleichbehandlung nichts mehr im Wege gestanden.