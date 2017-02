Politik Hohenburg

09.02.2017

0 09.02.2017

Der Gesamthaushalt des Marktes Hohenburg für das Jahr 2015 wurde mit 4 370 244 Euro abgeschlossen. Auf den Verwaltungshaushalt entfielen 2 951 512 Euro, auf den Vermögenshaushalt 1 418 732 Euro.

200 000 Euro vom Staat

Feuerwehrhaus saniert

(bö) Der Rechnungsprüfungsbericht wurde einstimmig angenommen, ebenso die Jahresrechnung 2015 und die Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben. Wegen der Gewährung von Stabilisierungshilfen war die Erstellung eines Haushalts-Konsolidierungskonzeptes erforderlich geworden.Den Hohenburgern waren im vergangenen Jahr vom Freistaat Bayern 200 000 Euro zuerkannt worden, als Zuschuss zum Haushalt. Dazu hatte der Marktgemeinderat ein umfangreiches Konzept zu beschließen. Neben der Anpassung der Grund- und Gewerbesteuer gehörte auch die Kürzung von freiwilligen Leistungen für die Bürger dazu.Auf Antrag von Josef Gmach blieb das Thema Winterdienst unangetastet. "Dieser soll in der bisher praktizierten Form beibehalten werden", war zur Niederschrift ins Protokoll gegeben worden. Über Einsparungen hat der Marktgemeinderat in den vergangenen 20 Jahren immer wieder diskutiert, ohne hier konkret zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen, hieß es im Plenum. Der Grund seien auch die besonderen Gegebenheiten in der Flächengemeinde Hohenburg.Keine Stellungnahme wird der Markt Hohenburg zur 26. Änderung des Regionalplans der Region Oberpfalz-Nord der Kapitel "Wirtschaft" und "Verkehr" abgeben. Abgeschlossen wurde die Innen- und Außensanierung des Gerätehauses in Hohenburg. Vonseiten der Feuerwehrgemeinschaft wurden etwa 850 Arbeitsstunden geleistet und knapp 6000 Euro aus der Kasse beigesteuert. Die Kommune übernahm Sanierungskosten in Höhe von gut 33 000 Euro. Die nächste Marktgemeinderatssitzung findet voraussichtlich am Mittwoch, 15. März, statt. Die Fraktionssitzung soll am Dienstag, 7. März, sein, hieß es in der Terminvorschau.