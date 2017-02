Politik Hohenburg

05.02.2017

05.02.2017

Die Hohenburger wären gerne dabei, wenn das geplante Naturparkzentrum vergeben wird. Für diese Einrichtung im Markt haben Bürgermeister Florian Junkes und der Marktgemeinderat bereits den Hut in den Ring geworfen. Nun bot das Gremium gleich mehrere Standorte an.

(bö) Als geeignet erachtete der Marktgemeinderat in seiner Sitzung das Erdgeschoss im noch zu sanierenden Gebäude Marktplatz 10 (ehemalige Gastwirtschaft Walter Schmidt) sowie das Gebäude Marktplatz 21 (ehemaliges Anwesen Stadlbauer), direkt neben dem Rathaus gelegen. Als dritter Standort im Herzen von Hohenburg käme das Anwesen Marktplatz 7 in Frage. Und laut Bürgermeister Florian Junkes wäre auch das obere Stockwerk im Fledermaushaus eine zusätzliche Alternative.Der Rat beauftragte das Gemeindeoberhaupt, diese Standorte dem Naturpark-Gremium mitzuteilen. Als Pluspunkt für Hohenburg erachtete man, dass der Bürgersaal in der unmittelbaren Nachbarschaft aller vorgeschlagenen Gebäude liegt und für größere Veranstaltungen genutzt werden könnte. Das Naturparkzentrum im Ortskern wäre nach Ansicht des Marktgemeinderats eine "sehr wichtige Bereicherung der Infrastruktur in der Gemeinde".Davon unabhängig hat sich laut Junkes die bischöfliche Baukommission für die Mitbenutzung und Sanierung des im Gemeindebesitz befindlichen Gebäudes Marktplatz 10 ausgesprochen. Die überarbeitete Planung vom November 2016 zur Pfarrhaussanierung und die Anmietung von Räumen durch die Kirchenverwaltung in diesem Gebäude bildet grundsätzlich den Bedarf der Pfarrei entsprechend den Vorgaben für das Raumprogramm für Pfarrhäuser in geeigneter Weise ab, war in der Sitzung zu hören. Dazu bedarf es noch der stiftungsrechtlichen Genehmigung der Diözese Regensburg. Für Hohenburg sei es eine tolle Sache, sagte der Bürgermeister, für ein denkmalgeschütztes Anwesen im Ortskern eine Nutzung ohne zusätzlichen Flächenbedarf anbieten zu können.In unmittelbarer Nachbarschaft steht in der Nikolaus-Erb-Straße 1 der Hohenburger Pfarrhof, der ebenfalls saniert werden soll. Die Sicherung des Hauses, das Eigentum der Kirchenverwaltung ist, kostet etwa 980 000 Euro. Wie in der Sitzung zu hören war, wäre die Instandsetzung des Pfarrhofs trotz hoher Zuwendungen für die Kirchenverwaltung finanziell nur äußerst schwer zu stemmen, da auch an der Pfarrkirche St. Jakobus in Hohenburg größere Sanierungsarbeiten anstehen. In den nächsten Wochen soll es dazu einen Termin mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Bischöflichen Baukommission geben.In Sachen Breitbandausbau in Hohenburg fand eine weiterführende Besprechung statt. Geplant ist, in einem zweiten Bauabschnitt auch Malsbach, Lohe, Spieshof und weitere kleinere Ortsteile mit in den schnellen Internetausbau einzubeziehen. Zum neuen Obmann der Feldgeschworenen wurde Vinzenz Praller aus Ransbach gewählt. Sein Stellvertreter ist Gerhard Schießl aus Allertshofen.Das Landratsamt hat jetzt auch die Gemeindeteile Egelsheim, Voggenhof und Friebertsheim im Zuge der Einhufer-Blutarmut-Verordnung zum Sperrbezirk erklärt. Bei der Kriegsgräbersammlung kamen in Hohenburg 643 Euro zusammen. Wie Bürgermeister Florian Junkes auf Anfrage von 3. Bürgermeister Georg Reis bezüglich des Bebauungsplans im Wochenendgebiet Mendorferbuch informierte, ist der Ausgang der Verwaltungs-Streitsache zur Unbebaubarkeit von Grundstücken an der Ortsstraße Ruitleiten noch nicht bekannt.