Politik Hohenburg

03.04.2017

Neu gewählt haben die Mitglieder der Jungen Union (JU) in Hohenburg im Brotzeitstüberl Reiser. Susanne Braun aus Malsbach führt auch in den kommenden zwei Jahren die JU. Zur Fahrtrichtung meinte sie: "Wir werden den CSU-Ortsverband unterstützen, aber auch eigene Wege einschlagen, um unsere Ideen umzusetzen". 2015 war die Gruppierung in Hohenburg wiedergegründet worden.

Neuwahlen JU Hohenburg



Vorsitzende: Susanne Braun



Stellvertreter: Johannes Reindl, Thomas Reiser und Carolin Pollinger



Schatzmeister: Patrik Jäger



Schriftführer: Michael Schießl und Ilona Espach



Beisitzer: Michael Fleischmann, Sebastian Eck, Moritz Kölbl, Sebastian Mändl, Julia Geitner und Stefan Segerer



Kassenprüfer: Stefan Segerer und Josef Heimler



Delegierte zur Kreisversammlung: Susanne Braun, Moritz Kölbl, Johannes Reindl, Michael Schießl und Patrik Jäger. (bö)

Ideen in die Ortspolitik einzubringen, nannte Susanne Braun als die Hauptaufgabe der kommenden Jahre. "Wir wollen politisch weiter hochkommen, und wir scheuen uns nicht, Verantwortung zu übernehmen". Die nächsten Kommunalwahlen stünden zwar erst 2020 an, aber diese Zeit werde schnell vergehen. "Ich hoffe ihr bleibt der Politik treu, auch wenn man in den Fokus gestellt wird und kritische Stimmen aufkommen. Da bitte ich euch Rückgrat zu zeigen und zur eigenen Meinung zu stehen."Seitens des stellvertretenden Kreisvorsitzenden Jonas Dittrich hörte man, dass die Junge Union mittlerweile bis auf einige Ausnahmen im Landkreis in den vergangenen Jahren flächendeckend deutlich Boden gewinnen konnte. "Aktiv bleiben für Hohenburg", lautete seine Aufforderung. Für den CSU-Ortsverband Hohenburg gratulierte 2. Bürgermeister Manfred Braun den jungen Leuten für ihren Elan, sich in ihrer Heimatgemeinde als "Impulsgeber in der Kommunalpolitik und der Gesellschaft" einzubringen. "Da geht es nicht nur um Politik, sondern auch um das soziale Gefüge in unserer Heimatgemeinde". Für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Jungen Union wurde Michael Schießl geehrt. Die Wahl des neuen Kreisvorstands steht am Freitag, 19. Mai, an.