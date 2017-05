Sport Hohenburg

02.05.2017

Beim 24. Mini-Maus-Lauf in Mendorferbuch gehen 156 Läufer an den Start. Das Rennen ist gleichzeitig der Auftakt für die Landkreis-Cup-Wertung. Vor allem die Teilnehmerzahl gibt den Veranstaltern Hoffnung.

Ich hoffe, dass wir mit unserer Laufbewegung wieder auf dem richtigen Weg sind, nachdem in den letzten Jahren die Teilnehmerzahlen eine Delle aufwiesen. Richard Lobenhofer Sprecher des Landkreis-Cups

Mendorferbuch. Die Mini-Mäuse aus Mendorferbuch richteten am Wochenende den ersten Lauf der Landkreis-Cup-Wertung aus. Die 156 Läufer nahmen den Lauf gut an, sagte Mini-Maus-Chef Wolfgang Delling: "Die Teilnehmerzahl liegt schon seit Jahren konstant bei etwa 150.""Ich hoffe, dass wir mit unserer Laufbewegung wieder auf dem richtigen Weg sind, nachdem in den letzten Jahren die Teilnehmerzahlen eine Delle aufwiesen. Beim Blick über das Teilnehmerfeld haben wir vor allem bei den Bambini und Schülern viele neue gesehen. Ein paar bekannte Gesichter habe ich vermisst", sagte Richard Lobenhofer, der Sprecher der Landkreis-Cup-Bewegung. "Uns freut besonders, dass die Zusage der Illschwanger für ihren Dorflauf am Samstag, 8. Juli, vorliegt", sagte Lobenhofer. Vakant ist der Stadtlauf in Sulzbach-Rosenberg. Die treuen Seelen der Landkreis-Cup-Serie, Eva Kummert von der Skivereinigung Amberg, Christa Schaller und Kerstin Weiß vom CIS Amberg sowie Tobias Plößl von der Skivereinigung Amberg und Heiko Backofen vom TUS Rosenberg waren dabei.Die Ebermannsdorfer Hobbyläufer stellten mit 18 Teilnehmern das Hauptkontingent vor den Hausherrn mit 16 Läufern. 17 Teilnehmer waren vom SV Freudenberg dabei. Mit 16 Startern reiste der SCMK Hirschau an. Insgesamt waren 39 Bambini, 72 Schülerinnen und Schüler, 7 Jugendliche, 15 Damen und 23 Herren am Start. Die schnellste Dame war Kerstin Weiß (CIS Amberg) mit 21,42 Minuten. Tobias Plößl von der SV Amberg gewann den Lauf über neun Kilometer mit 33,51 Minuten.