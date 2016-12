Bundesweite Aussendungsfeier in Neumarkt

31.12.2016

Ransbach. Bei der bundesweiten Aussendungsfeier der Sternsinger in Neumarkt waren die Ransbacher Sternsinger der Pfarrei Utzenhofen mit von der Partie. Für sie war es ein besonderes Erlebnis, mit den weit über 2000 Sternsingern aus ganz Deutschland (darunter mehr als 500 aus der Diözese Regensburg) feiern zu dürfen. Vorausgegangen war eine Messe in der Jurahalle mit Bischöfen Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Rudolf Voderholzer (Regensburg) und Stefan Oster (Passau). Die Sternsingeraktion 2017 steht unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit".

Abschließend gab es einen Umzug der Sternsinger durch Neumarkt. In den nächsten Tagen werden die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen und um eine kleine Spende bitten.