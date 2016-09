Vermischtes Hohenburg

14.09.2016

Egelsheim. Die Dorfgemeinschaft Egelsheim feiert am Sonntag, 18. September, und am Montag, 19. September, Patrozinium im Stodl gegenüber der Kirche. Vor einigen Jahren haben die Egelsheimer diese Kirwa erstmals wieder ins Leben gerufen, um mit dem Erlös die Renovierung ihrer Kirche Mariä Namen finanzieren zu können.

Auch das bei den vergangenen Festen eingenommene Geld ist bereits verbaut worden. Damit weiter renoviert werden kann, hoffen die Egelsheimer auch heuer wieder auf gutes Wetter und viele Besucher. Eigenleistung wird in diesem Dorf großgeschrieben - nicht nur bei der Renovierung, sondern auch beim Bratenbrutzeln und Kuchenbacken. Schließlich soll möglichst viel Geld übrig bleiben.Das Fest beginnt am Sonntagvormittag mit einem zünftigen Frühschoppen. Zum Mittagessen gibt es Braten und gegrillte Forellen, nachmittags selbst gemachten Kuchen und Kaffee. Spezialitäten vom Grill runden das Angebot ab. Für die Musik ist Matthias Viehauser mit seiner Quetschn zuständig - ein Egelsheimer und Mitglied der landkreisweit bekannten Band Woidarawöll.Nachmittags tanzen die Kirwaleut aus Mendorferbuch, wie auch schon in den vergangenen Jahren, den Kirwabaum aus. Wie es dazu kam? Ein Egelsheimer hatte vor einigen Jahren an der Bouchdna Kirwa die Liesl gestohlen. Als Auslöse verlangte er den Tanz um den Baum in Egelsheim. Seither übernehmen die Burschen und Moidln aus Bouch dies - freiwillig und gern. Anschließend treten die Schlecherer Goißlschnalzer auf.Am Montag ist ab 16 Uhr Festbetrieb. Für die Musik sorgt abends Heinz Dirnhofer aus Kienlohe. Um 18 Uhr findet eine Messe in der Dorfkapelle statt. Die Kirwagemeinschaft freut sich über Kuchenspenden für Sonntag.