Vermischtes Hohenburg

26.04.2017

0 26.04.2017

Gemeinsam haben dreizehn Kinder der Pfarreien Hohenburg, Allersburg und Adertshausen den Tag ihrer ersten Heiligen Kommunion am Weißen Sonntag begangen. Es war ein würdiges Fest in der Pfarrkirche St. Jakobus, das von vielen fleißigen Helfern vorbereitet und mitgestaltet worden war. Zusammen mit dem ehemaligen Pfarrer von Hohenburg, Dr. Kurian Thalachirakuzhy aus Indien, feierte Pfarrer Hans Jürgen Zeitler den Gottesdienst mit den Kommunionkindern.

"Wie ein einzelner Ton allein kein Lied ergibt, so kann auch der Einzelne nicht alleine Kirche sein", meinte Pfarrer Hans Jürgen Zeitler. "In unserer Kirchengemeinschaft brauchen wir viele verschiedene Töne, damit eine wunderschöne Melodie entsteht". Jeder einzelne Ton ist wichtig. Und nur wenn jeder erklingt, wird daraus ein Lied oder gar eine Symphonie. In Gottes Melodie können die Erstkommunionkinder erleben, wie das Singen sie zusammenführt und auch Gott näher bringt.Mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen haben sich die Erstkommunionkinder auf ihren großen Tag vorbereitet. Dazu gehörten eine Plakatgestaltung und das Kerzenbasteln, Schülermessen und gemeinsames Brotbacken, das Palmbüschelbinden und als krönender Abschluss all dieser Vorbereitungen der Empfang der ersten Heiligen Kommunion am Tisch des Herrn. Die Erstkommunionkinder heißen: Maximilian Madl (Berghausen), Lena Braden (Adertshausen), Laura Irlbacher (Hohenburg), Lena Bruckmüller (Hohenburg), Lukas Ehbauer (Voggenhof), Pascal Klinger (Hohenburg), Luisa Weiß (Hohenburg), Vicente Cavalie de Amorim und Marie Victoire Cavalie de Amorim Ferreira (beide Allersthofen), Johanna Höllriegl (Hohenburg), Marion Nüssel (Hohenburg), Tamina Burkert (Ransbach) und Zacharias Schaller (Lammerthal).